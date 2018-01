Decizia Consiliului municipal Bălţi privind referendumul de demitere a primarului fugar Usatîi, ilegală. Ce spune şeful Oficiului Cancelariei de Stat Bălţi

Decizia Consiliului municipal Bălţi privind referendumul de demitere a primarului este ilegală. Concluzia a fost făcută de reprezentanţii Oficiului teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat. O notificare în acest sens a fost trimisă Comisiei Electorale Centrale. Problema constă în întrebarea din buletinul de vot, care este formulată imprecis. Ea sună în felul următor: "Sunteţi de acord ca primarul municipiului Bălţi să rămână Renato Usatîi? Votanţii ar urma să aleagă între "pentru" şi "contra".



"Referendumul de susţinere a primarului - aşa condiţii în Codul Electoral de petrecere a referendumului local nu există, deci Codul prevede clar că referendumul poate să fie numai de revocare. Plus la această, Codul prevede ca referendumul local trebuie să fie indicate motivele, care sunt motivele de revocare, a fost încălcată procedura: consilierii nu au efectuat votarea secretă", a declarat Octavian Mahu, şeful Oficiului Cancelariei de Stat Bălţi.



Plebiscitul a fost programat pentru 4 martie, însă ultimul cuvânt îl are Comisia Electorală Centrală. Totul a început cu scandalul deșeurilor din oraș. Atunci, Renato Usatâi a declarat pe Facebook că este gata să plece din funcție, dacă pentru demiterea lui vor vota 51 la sută din cetăţeni.