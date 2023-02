Decizia companiei Procter & Gamble de a rămâne pe piața din Rusia a stârnit furia autorităţilor de la Kiev. Agenția Națională pentru Prevenirea Corupției din Ucraina a inclus compania pe lista sponsorilor internaționali ai războiului, pentru că aceasta plătește taxe la bugetul Rusiei şi contribuie astfel la susţinerea Armatei ruse. În martie 2022, compania a anunțat reducerea sortimentului său pe piața rusă de produse de sănătate și igienă. În august, a fost raportat că Procter & Gamble nu mai investește în dezvoltarea afacerilor în Rusia. Totuși, pe teritoriul statului agresor, continuă să funcționeze fabrica de chimicale de uz casnic, care este cel mai mare producător mondial de detergenți a companiei americane, dar și fabrica de producție de lame și aparate de ras pentru Gillette. Contactaţi pentru o reacţie, reprezentanţii companiei nu ne-au oferit, deocamdată, niciun punct de vedere.

Potrivit Consiliului de Securitate Economică din Ucraina, după 24 februarie, Procter&Gamble, împreună cu alte sute de companii internaționale, au făcut o serie de declarații puternice: au condamnat acțiunile Moscovei, au anunțat o reducere a vânzărilor și chiar au anunțat o ieșire completă de pe piața rusă.

Instituţia ucraineană subliniază că afacerile responsabile, pentru care reputația și respectarea sancțiunilor sunt importante, au părăsit Rusia în primele trei-patru luni de la începerea invaziei militare. Aceleași companii care au rămas fie au suspendat activitățile active, fie și-au redus prezența și investițiile, dar de fapt au continuat să-și vândă propriile produse și servicii în țara agresoare. Potrivit unui raport al autorităţii ucrainene, Procter & Gamble nu numai că a rămas în Federația Rusă, dar nici nu a oprit două fabrici uriașe care oferă locuri de muncă pentru aproximativ 2.500 de ruși. Doi giganți ai producției Procter & Gamble își desfășoară activitatea în Federația Rusă: fabrica de producție de lame și aparate de ras Gillette din Sankt Petersburg și fabrica de produse chimice de uz casnic din regiunea Tula, care este cel mai mare producător mondial de detergenți pentru compania americană. Procter & Gamble promovează și mobilizarea rusă, susţine Consiliul de Securitate Economică din Ucraina, deoarece conform legislației Federației Ruse, corporațiile care operează în Rusia sunt obligate să participe la activități de mobilizare, să promoveze recrutarea angajaților în armată și să finanțeze echipamentul militar. Procter&Gamble mai deține filiale și mărci precum: Ariel, Lenore, Mr. Proper, Pampers, Tide, Oral B, Head&Shoulders sau Pantene.

După ce săptămâna trecută, Agenția Națională pentru Prevenirea Corupției din Ucraina a trecut corporația americană Procter & Gamble în lista sponsorilor internaționali ai războiului, am încercat să aflăm care este răspunsul companie multinaționale americane la acuzațiile deosebit de grave pe care i le-au adus autoritățile ucrainene. Procter & Gamble nu a venit deocamdată cu o reacţie la acest subiect. Săptămâna trecută, postul nostru de televiziune a transmis un mesaj la centrul de presă al companiei care ne-a transmis că va face tot posibilul să ne răspundă cât mai curând posibil. Ulterior, am transmis o solicitare oficială destinată inclusiv companiei Procter & Gamble România, care nu a avut nicio reacţie şi nu a oferit niciun răspuns până acum.

Am încercat să aflăm de ce corporația americană nu s-a retras din Rusia așa cum au făcut-o majoritatea companiilor de talie mondială şi cum explică faptul că aceasta a rămas în Rusia, stat care se află sub incidența sancțiunilor SUA și UE. Totodată, am solicitat să aflăm ce procent din produsele Procter & Gamble este produs în Rusia, dar şi cât la sută din acest volum ajunge în Republica Moldova, România şi Ucraina.