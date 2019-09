Decizia Canal 2, discutată la Fabrika: Guvernarea va confirma o dată în plus ce interese serveşte în actuala conjunctură politică

Decizia Canal 2 de a renunţa la frecvenţa naţională terestră pentru TVR Moldova a fost apreciată de invitaţii emisiunii Fabrica de ieri seara. Aceştia îndeamnă actuala guvernare să ia o decizie în favoarea TVR Moldova şi mai menţionează că această hotărâre va fi un adevărat test şi va demonstra ce interese servesc.



"Guvernul, autorităţile noastre, Consiliul Audiovizualului trebuie să aleagă ori o dă ruşilor această frecvență, ori o dă românilor. Decizia este una politică. Şi eu cred că în momentul de faţă autorităţile noastre de la guvernare, premierul Maia Sandu, Andrei Năstase şi ceilalţi decidenți din cadrul Guvernului vor reveni din SUA vor trebui, vor fi supuşi unui test care va confirma o dată în plus ce interese servesc în actuala conjunctură politică", a menţionat Nicolae Federiuc, jurnalist.



"Eu consider că una dintre probabil unicele televiziuni cu adevărat pure în Republica Moldova este TVR Moldova. Şi cred că i se cuvine în mod prioritar să i se întoarcă un drept de care a fost privat. Este o chestiune de bun simţ şi guvernarea are ocazia să demonstreze că nu este ca Voronin şi nu va continua ceea ce a început atunci Voronin împreună cu Dodon", a precizat Vlad Bilețchi, președintele Asociației Unirea ODIP.

