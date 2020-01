DECIS! Moldovencele seropozitive vor beneficia de procedură de fertilizare IN VITRO

Moldovencele seropozitive vor beneficia de procedură de fertilizare in vitro, a decis ministerul sănătăţii, după ce a femeie s-a plâns că a fost refuzată pe motiv că este infectată cu virusul HIV. Postul de televiziune PRIME a difuzat anul trecut un reportaj despre Victoria, o moldoveancă refuzată anterior de medici.



"Eu de 20 de ani am ştiut că asta e şansa mea şi împreună cu soţul ne dorim foarte mult acest lucru. Şi dorim să profităm de această opotrunitate. Şi pentru mine aceasta a fost un şoc. Am avut mult de suferit din acest motiv, am avut probleme. În aceeaşi clinică am mers la psiholog", a spus victoria.



Victoria a apelat atunci la un avocat şi la ministerul Sănătăţii. A reuşit să demonstreze că un refuz oficial de fertilizare in vitro pentru o persoană cu HIV este o discriminare. Prima care a tras un semnal de alarmă a fost preşedinta organizaţiei "Mamele pentru Viata", Irina Belevţova, şi ea seropozitivă.



"Faptul că am reuşit să schimbăm această decizie discriminatorie faţă de cei cu HIV, în legătură cu acordarea serviciului de fertilizare in vitro este meritul multora dintre noi. În primul rând, e meritul femeii căreia nu i-a fost frică să povestească despre asta în faţa unei ţări întregi. Al doilea merit este al tuturor organizaţiilor sociale, inclusiv al celor de la ONU şi al ministerului Sănătăţii", a spus preşedintele ONG "Mamele pentru viaţă", Irina Belevţova.



Irina a devenit mamă acum câţiva ani.

"Eu am un copil sănătos, o fetiţă perfectă, are deja 15 ani. De aceea eu voi fi printre primele care mă voi lupta pentru drepturile femeilor HIV pozitive", a spus preşedintele ONG "Mamele pentru viaţă", Irina Belevţova.



Ministerul Sănătăţii a decis ca procedurile de fertilizare să fie accesibile oricărei femei. Medicii dau asigurări că pentru bebeluş diagnosticul mamei nu prezintă niciun pericol, în cazul în care femeia urmează un tratament special antiviral şi nu îl alăptează la sân.



Potrivit datelor statistice oficiale, în Moldova trăiesc în jur de 9 mii şi jumătate de seropozitivi. Anul trecut, medicii au depistat 921 de noi cazuri de infectare. Specialiştii recomandă efectuarea testelor HIV cel puţin o dată pe an, pentru o diagnoză precoce şi demararea tratamentului.