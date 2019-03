DECIS ÎN ULTIMA ETAPĂ. Olimpic Chişinău a cucerit Cupa de Iarnă "Rădăuţanu"

Olimpic Chişinău a cucerit Cupa de Iarnă "Sergiu Rădăuţanu", turneu rezervat copiilor cu vârsta de până la 11 ani.



Discipolii lui Adrian Caraman şi Andrei Ţîmpeu au obţinut trofeul în ultima etapă a competiţiei din Căpitală, graţie victoriei în faţa echipei Şcolii Sportive din Drăsliceni, scor 2-0. Cristi Botnaru a marcat ambele goluri.



Bucuria puştilor de după fuierul final nu a avut limite.



"A fost un meci foarte interesant. Mă bucur că am marcat două goluri. Sunt foarte fericit că am luat primul loc", a spus Cristi Botnaru, jucător Olimpic Chişinău.



"Meciurile am fost cam grele, dar am reuşit să câştigăm. Am avut încredere în noi şi am făcut totul ca să marcăm", a zis Alex Ursu, jucător Olimpic Chişinău



Campionii visează să devină staruri ale fotbalului, cum sunt idolii lor.



"Idolul meu este şi va fi mereu Lionel Messi. Are o tehnică extraordinară şi şuturi foarte frumoase din lovituri libere", a zis Cristi Botnaru, jucător Olimpic Chişinău



"Paul Pogba, deoarece este puternic fizic. Îmi place cum loveşte mingea", a zis Alex Ursu, jucător Olimpic Chişinău.



După ce au primit medaliile şi diplomele, campionii au făcut şi tradiţionala horă a bucuriei.



"Eu sunt mândru. Chiar a fost greu campionatul, dar nu pentru noi, deoarece suntem o echipă bună şi bucuroasă", a zis Bogdan Puiu, jucător Olimpic Chişinău.



Pe locul doi s-a clasat echipa Dacia Chişinău, anul naşterii 2009, iar formaţia Şcolii Sportive din Drăsliceni a completat podiumul. Cele mai bune echipe au primit medalii şi diplome.



La competiţia care a durat 3 luni au participat 14 echipe.