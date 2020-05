Decis! Admiterea la universităţile din ţară va fi doar online. Costul contractelor rămân neschimbate pentru 2020-2021

"Această situație epidemiologică a arătat că medicina este o profesie nobilă. Reieșind din situația epidemiologică din țară și cea economică, taxele de studii în acest an nu vor fi modificate", a spus rectorul USMF, Emil Ceban.Dacă până acum Universitatea de Medicină înmatricula doar absolvenţii care aveau medii mari, în acest an vor fi admişi şi tinerii care au obţinut note medii. Și Academia de Studii Economice vine cu oferte generoase pentru studenți. Mai mult, rectorul spune că, în caz de necesitate, discipolii vor putea studia online."Deja am început să ne pregătim pentru o eventuală organizare a admiterii integrală în format online. Pretendenții la studii vor putea să aplice dosarele în format online", a spus rectorul ASEM, Grigore Belostecinic.În perioada pandemiei, Universitatea Tehnică a renovat căminele studenţeşti, iar facultăţile au fost dotate cu echipamente noi."Avem aceleaşi 58 de programe de studii. Taxele de studii, la fel, nu vor fi schimbate. Anul acesta avem o surpriză pentru abiturienţi: nu va mai fi nevoie să vină pentru depunerea intermediară, să vină personal la Comisia pentru Admitere", a spus responsabilul Comisia de Admitere, UTM, Radu Melnic.Ofertele tuturor universităţilor pot fi studiate pe site-urile instituţiilor. Admiterea va începe la mijlocul lunii iulie.