Decesele provocate de dezastrele meteorologice, la cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani în SUA

Aproape 700 de persoane au murit din cauza catastrofelor meteorologice produse în 2021 în statele americane, cu excepţia statelor Alaska şi Hawaii, reprezentând un nivel care nu a mai fost atins din 2011, potrivit unui raport întocmit de Administraţia Naţională Oceanică şi Atmosferică (NOAA) din această ţară, informează AFP şi Reuters.Anul 2021 "a fost marcat de extreme în ansamblul Statelor Unite, mai ales de o căldură excepţională" şi "de fenomene meteorologice devastatoare", au declarat reprezentanţii acestei agenţii federale americane, scrie agerpres.ro Bilanţul dezastrelor meteorologice în cele 48 de state continentale şi în capitala Washington a fost de 688 de morţi, de peste două ori şi jumătate mai mare decât bilanţul din anul precedent (262 de victime).Activităţile umane se află la originea unei periculoase încălziri climatice, un proces care se traduce prin evenimente meteorologice mai violente în lumea întreagă.20 de fenomene de acest tip au provocat anul trecut pagube materiale care au costat Statele Unite cel puţin 1 miliard de dolari, 2021 ocupând din acest punct de vedere locul al doilea în clasamentul anilor cu cele mai multe evenimente producătoare de pagube, după 2020, care a avut 22 de astfel de fenomene, potrivit NOAA.Printre dezastrele din 2021 s-au aflat patru uragane, trei tornade, precum şi inundaţii, incendii de pădure, valuri de căldură şi de ger.Astfel de statistici reprezintă "un semnal de alarmă", a comentat Rachel Cleetus, economistă a grupului Union of Concerned Scientists."Bilanţul devastator şi traumatismele cauzate de aceste catastrofe climatice şi meteorologice extreme au lovit şi continuă să lovească mai dur persoanele de culoare, cele cu venituri mici şi populaţiile care au suferit deja din cauza mai multor dezastre", a explicat ea.Un ger glacial a lăsat milioane de americani fără electricitate în februarie, când o furtună de iarnă s-a abătut asupra unor regiuni mari din Statele Unite şi a ajuns până în Mexic.Unele dintre regiunile afectate de ger erau puţin pregătite pentru astfel de condiţii, companiile locale au fost copleşite, lăsându-i pe localnici exasperaţi şi obligaţi să se acopere cu paltoane şi pături groase. Peste 20 de decese au fost înregistrate.În august, uraganul Ida a lovit coasta americană a Golfului Mexic, provocând inundaţii şi întreruperi ale alimentării cu electricitate şi condamnând la întuneric porţiuni întinse din acea regiune.Rămăşiţele furtunii au ucis apoi cel puţin 47 de persoane în nord-estul ţării, transformând străzile în veritabile râuri şi inundând subsolurile clădirilor.De asemenea, 2021 ocupă locul al patrulea în clasamentul celor mai călduroşi ani înregistraţi în 127 de ani de măsurători meteorologice, cu o temperatură medie de 12,5 grade Celsius la nivelul întregului bloc continental american.Luna decembrie a fost cea mai călduroasă înregistrată de meteorologi în Statele Unite, cu temperaturi care au depăşit cu 3,7 grade Celsius valorile medii.Temperatura medie din 2021 a fost mai mare cu 1,3 grade Celsius decât media multianuală din secolul al XX-lea.Cei mai călduroşi şase ani din istoria modernă americană au fost înregistraţi după 2012, potrivit National Centers for Environmental Information (NCEI), o divizie din cadrul NOAA, citată de Reuters.Temperaturile au fost deosebit de ridicate în două state din nord-estul american, Maine şi New Hampshire. Statele din nord-estul, centrul şi vestul ţării au înregistrat şi ele temperaturi mult peste valoriile medii, iar condiţiile meteorologice din sudul american au fost apropiate de cele obişnuite.