Decât o alianţă cu socialiştii în CMC, mai bine cu democraţii, sugerează Octavian Ţîcu

Decât o alianţă cu socialiştii, mai bine cu democraţii. Asta a sugerat deputatul Octavian Ţîcu, în cadrul emisiunii "Puterea a patra" de la postul N4.

Întrebat dacă îl va susţine pe Andrei Năstase în turul doi al alegerilor primarului capitalei, Octavian Ţîcu a spus că acest lucru se va produce, doar dacă vor fi respectate două condiţii:

1.Nu va exista o alianţă cu PSRM

2. Andrei Năstase va ieşi în faţa cetăţenilor şi va declara: "Eu voi face o alianţă pro-europeană şi românească pentru Chişinău".

"Dacă se va produce o alianţă cu socialiştii şi în Consiliul Municipal, asta va fi un dezastru", a spus Ţîcu, menţionând că o coaliţie cu democraţii nu ar fi atât de gravă.

Solicitat să facă un apel către alegătorii săi pentru turul doi al alegerilor primarului general al Capitalei, Ţîcu a spus:

"Să meargă şi să voteze fiecare cum doreşte. Eu în cazul acesta, în care Andrei Năstase nu va ieşi în faţa cetăţenilor, eu nu voi vota. Şi eu nu am nevoie de cuvântul lui pentru mine, pentru că am înţeles să Andrei Năstase nu are cuvânt. Îl cunosc prea bine şi pot răspunde pentru aceste cuvinte."