Debutul sezonului în atletism. Petrivska, Surdu şi Marghiev sunt campioni naţionali

"Status Quo" confirmat de către favoriţi la Campionatele Naţionale de atletism Republicii Moldova. Zalina Petrivska a câştigat proba de aruncare a ciocanului cu rezultatul de 72 de metri şi 91 de centimetri.



"Fiecare competiţie este un antrenament bun, o experienţă bună. Este prima mea competiţie în anul 2020. Am văzut că mai sunt nişte lucruri de schimbat, de lucrat asupra tehnicii. Rezultatul este foarte bun. Pentru sezonul de iarnă, în condiţiile pe care le avem, este foarte bine. Urmează doar să lucrez mai departe şi să mă pregătesc", a menţionat Zalina Petrivska.



Dimitriana Surdu a devenit campioana probei de aruncare a greutăţii cu rezultatul de 18 metri şi 50 de centimetri, iar Serghei Marghiev a triumfat la aruncarea ciocanului, cu cea mai bună încercare de 75 de metri şi 61 de centimetri.



Şi sportivii mai puţin experimentaţi s-au remarcat la campionatele naţionale. În cursa feminină de 60 de metri/garduri, s-a impus Iuliana Tulganici.



"De fiecare dată când ieşi la linia de start, sunt adversari. Se simte tensiunea, mereu sunt emoţii înaintea startului. Chiar şi după ce îmi termin proba, sunt emoţii. Mă gândesc că se putea mai bine", a declarat Iuliana Tulganici, atletă.



Alexandr Bondari a câştigat cursa masculină de 60 de metri/garduri.



"Am avut emoţii pozitive. Competiţiile reprezintă întotdeauna partea cea mai emoţionantă a carierei oricărui sportiv. Competiţiile sunt apogeul pregătirii tale. Anume aici trebuie să demonstrezi de ce eşti în stare", a menţionat Bondari.



Campionatele Republicii Moldova de atletism au adunat aproximativ 300 de participanţi, care concurează în 17 probe sportive.



"Anul acesta este foarte important pentru atletism. Este vorba nu doar despre dezvoltarea atletismului în ţara noastră, dar, în primul rând, despre pregătirea celor mai buni sportivi către Jocurile Olimpice de la Tokyo. Rezultatele tehnice care au fost obţinute ne bucură. Mergem după planul aprobat", a subliniat Anatol Bălan, preşedinte FM de atletism.



La moment, patru atleţi moldoveni s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo: după Zalina Petrivksaia, Dimitriana Surdu şi Serghei Marghiev, şi maratonista Lilia Fisikovici are asigurată participarea la competiţiile de la Tokyo.



Alţi trei atleţi care au şanse considerabile de a se califica sunt Alexandra Emilianov, care concurează în proba de aruncare a discului, maratonistul Maxim Răileanu şi Andrian Mardare, care concurează la aruncarea suliţei.