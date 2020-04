Debutul lui Alexandru Romanov în Ultimate Fighting Championship, amânat din cauza pandemiei

Luptătorul moldovean de arte marţiale mixte trebuia să îl înfrunte în cuşcă pe brazilianul Raphael Pessoa, în noaptea de 25 spre 26 aprilie în oraşul american Lincoln, statul Nebraska."Nu pot să spun că sunt foarte supărat, deoarece acest factor nu depinde de noi. Toată lumea este afectată de pandemie. Ne-am aşteptat că lupta ar putea fi amânată. Am fost pregătiţi moral pentru asta."Totodată, virusul, care a afectat o planetă întreagă, nu poate ruina planurile sportivului de la clubul Lion de a-şi măsura puterile în cea mai importantă promoţie de arte marţiale mixte din lume. Supranumit "King Kong", luptătorul originar din Comrat afirmă că duelul cu Pessoa ar putea să aibă loc în luna mai."Ne-am atins practic apogeul în pregătire. Ne-a rămas să avem grijă de greutate. Am fost informaţi la timp, am oprit procesul de slăbire şi am continuat antrenamentele într-un regim obişnuit."Ajuns la 29 de ani, Romanov se pregăteşte minuţios pentru cea mai importantă luptă din cariera sa şi se antrenează intens în fiecare zi. El a semnat cu UFC un contract valabil pentru patru lupte, cu opţiune de prelungire.Ce ţine de următoarea confruntare cu sportivul brazilian, Alexandru nu îi dă nicio şansă adversarului. În vârstă de 31 de ani, Raphael Pessoa are în palmares 10 victorii şi un eșec până acum."N-aş spune că este cel mai valoros adversar de până acum. În cariera mea am avut oponenţi şi mai puternici, însă vom lupta în categoria grea, unde totul este posibil şi o singură lovitură poate fi decisivă. Sută la sută sunt încrezut în victorie! Cu asemenea echipă şi pregătire, nu am dubii ce ţine de rezultat."Până acum Romanov a disputat 11 partide în octagon, toate fiind câştigate înainte de termen.Republica Moldova este reprezentată în UFC de Ion Cuţelaba şi Serghei Spivac.