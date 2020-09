Debut fabulos în prima ligă a Elveției datorită atacantul moldovean Nicolae Milinceanu

FC Vaduz, echipă la care este legitimat și atacantul moldovean Nicolae Milinceanu, a avut un debut fabulos în prima ligă a Elveției.Partida jucată pe stadionul Saint Jakob Park s-a încheiat cu scorul de 2-2, iar Milinceanu a contribuit la ambele goluri ale oaspeților.Fotbalistul moldovean a promovat cu FC Vaduz în prima divizie a fotbalului elvețian luna trecută după meciurile de baraj cu FC Thun. Milinceanu evoluează la acest club din vara anului 2019.Atacantul de 28 de ani are în palmares și 11 meciuri jucate la prima reprezentativa a Moldovei. Ultimul chiar la începutul lunii, cel cu Slovenia din Liga Națiunilor.Milinceanu, care a făcut primii pași în fotbalul mare la AS Monaco, are și un gol marcat în tricoul naționalei.