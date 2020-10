De Ziua Vinului, unele vinării au organizat petreceri cu lăutari și bucate la grătar

Muzică, bucate tradiţionale şi mult vin a curs la vinăriile din ţară de Ziua Naţională a Vinului. Deşi sărbătoarea a fost mai modestă în acest an din cauza pandemiei de coronavirus, acestea nu au dus lipsă de vizitatori. Iar unele au organizat şi petreceri cu lăutari şi bucate la grătar.La Castelului Mimi a fost forfotă mare cu pregătirile pentru întâmpinarea oaspeţilor. Timp de două zile, aceştia au posibilitatea să viziteze toate beciurile vinăriei, dar și să guste din tulburel. Organizatorii spun că surprinzele se vor ține lanț, dar cu respectarea normelor sanitare.”Oaspeții care vor veni doar la degustare, se vor vinde niște food box-uri cu bucate asociate cu vinurile, cum ar fi cașcavaluri, carne uscată, niște sandwich-uri cu carne de curcan, fructe uscate. Totul vor fi în boxe ermetic, respectiv ca să fim în siguranță.”O altă vinărie, aceeaşi atmosferă. la Mileştii Mici, oameni au venit să savureze un pahar de vin bun, dar şi să descopere cele mai mari pivniţe din lume."Servim un pahar de vin şi facem o excursie. ""Am gustat, mi-a plăcut mult, de aceea am decis să mă mai stau."Printre vizitatori, erau şi străini, veniţi în ţara noastră în interes de serviciu, dar care nu au vrut să rateze ocazia de a sărbători alături de moldoveni."Eu am fost de multe ori la crama asta frumoasă a voastră, eu sunt din România."Vizitatorii au avut ocazia să facă o tură prin beciuri şi să vadă colecțiile valoroase de vinuri exclusive.Şi la Căuşeni buna dispoziţie a fost la ordinea zilei. Oaspeţii de la Vinăria lui Ilie Gogu au fost întâmpinaţi cu muzică."Este un eveniment frumos, bine organizat, care ne aduce buna dispoziţie.""Mie îmi place să mergem la o vinărie şi să vedem tradiţiile unei vinării, cum arată gustul vinului de aici de pe loc.""Eu sper că această sărbătoare, care deja are o eleganţă, are o linie destul de novativă la noi în Moldova să promoveze o consumaţie corectă a vinului, ceea ce la noi încă lipseşte. Dar cred cu siguranţă că treptat oamenii o să aprecieze vinurile bune."