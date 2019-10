De Ziua Naţională a Vinului, vinificatorii au premit premii pentru cel mai bun vin

Centrul Capitalei a fost şi astăzi plin de petrecăreţi. Ziua Naţională a Vinului a continuat cu mare veselie. Oameni au ciocnit paharele, iar vedetă a fost tulburelul.



"Pentru prietenie între popoare şi vin gustos. Tulburel este cea mai bună descoperire a mea din acest an. "



Această femeiei spune că vine în fiecare an la Ziua Naţională a Vinului şi petrece întotdeauna de dimineaţă până seara.



"Eu am lucrat la fabrica de vinuri şi şampanie 32 de ani şi vin şi degust întotdeauna vinurile că eu ştiu cum ele se fac."



Mulţi au profitat de vremea frumoasă şi au venit să bea un pahar de vin în centrul oraşului.



"Am luat nişte tulburel de pino. Gustos, gustos. Mulţumim. Ambianţă plăcută, mulţumim. "



"E Ziua Vinului şi trebuie de băut vin. Cognac, ţuică putem să cinstim şi în alte zile, dar acum e Ziua Vinului şi trebuie de cinstit vin pentru sănătatea noastră, pentru sănătatea nepoţilor. "



Preţurile pentru gustări au cam tăiat de pofte.



"Iaca, pe bucăţica asta de carne 72 de lei am dat. 72 de lei, Maică Sfântă. Asta e extraordinar."



"Nişte cartofi copţi 25 de lei suta de grame. Ce, e 250 de lei kilogramul de cartofi?"



Ca în fiecare an, turiştii s-au distrat alături de moldoveni. Spun că vinurile noastre pot lesne concura cu cele din Franţa sau Italia.



"Cred că vinurile moldoveneşti stau foarte bine la capitolul calitate şi gust. Uneori beau vinuri moldoveneşti în Tokyo. "



"Am aflat că veţi avea acest festival al vinului în Chişinău şi anume de asta am venit aici, în Moldova. - Mai veniţi şi anul viitor ? - Cu siguranţă. "



Au fost oferite şi tradiţionalele premii "Polobocul de Aur" pentru cel mai bun vin făcut în condiţii de casă. La categoria vin de desert, câştigătoare a fost o femeie.



"Eu mereu am fost prezentă la procesul de producere, am susţinut aşa, cum puteam eu, la cules, la fermentat, la toate procedeele. Îl producem cu mult suflet, cu drag şi suntem mândri de ceea ce facem", a spus Cristina Pohilenco, vinificator din oraşul Căuşeni.



Tot de Ziua Vinului au fost organizate şi traininguri de degustare. Daniel Frumusache a făcut spectacol ieri, când i-a învăţat pe vizitatori să descopere vinul spumant. Desigur, la sfârşit, a deschis 50 de sticle cu sabia, trucul care l-a dus în Cartea Recordurilor.



"Trei, doi, unu. La mul ani! Să-l susţinem de Dan! Bravo!"



În acest an, a fost sărbătorită a optsprezecea ediţie a Zilei Naţionale a Vinului.