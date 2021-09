De ziua mondială contra risipei alimentare, ONG-urile din Moldova au prezentat cum stă situaţia în ţara noastră

În fiecare an, în medie, un moldovean aruncă 166 de kilograme de mâncare la gunoi, în timp ce 25 la sută din populaţia ţării este la limita sărăciei. De ziua mondială contra risipei alimentare, ONG-urile atrag atenția că proiectul de lege care ar preveni aruncarea produselor se prăfuiește la Ministerul Economiei.Aşa arată mai toate tomberoanele din Chişinău. Moldovenii recunosc că aruncă mâncarea la gunoi pentru că nu reușesc să mănânce tot ce cumpără."Prunele, din păcate, şi nişte struguri, care din păcate nu am reuşit să le mâncăm, bostănei, roşii, castraveţi tot.""Am o bucată de pepene verde şi chiar o să mă duc acasă să o arunc."Şi vânzătorii de prin pieţe spun că aruncă legumele şi fructele care nu sunt cumpărate." - Dăm la gunoi. - De ce la gunoi? - Dar dacă sunt rele unde să le dăm?"" - Dar v-aţi gândit că aţi putea face şi altceva cu ele, poate la compost ca îngrăşăminte? - Ei, dar nouă compot nu ne trebuie. - Compost. "Nici reţelele mari de magazine nu dau dovadă de responsabilitate. Deocamdată, situaţia a fost luată în mâinile ONG-urilor. Aşa a apărut şi prima Bancă de Alimente de la noi din ţară, care a reuşit să atragă 11 agenţi economici, care să doneze alimentele pe care nu le pot vinde în termeni utili."Este vorba despre produse care nu au un aspect comercial, dar sunt numai bune de gătit. ", a declarat Oleg Paraschiv, director Banca de Alimente.Aceştia spun că 50 la sută din produsele pe care le primesc sunt fructe şi legume."Lunar, recuperăm peste 5 - 7 tone de produse, banca are un an şi ceva de activitate şi în tot acest timp am reuşit să recuperăm 222 de tone de produse alimentare.", a declarat Oleg Paraschiv, director Banca de Alimente.Toate produsele sunt distribuite către 7 ONG-uri, care au cantine sociale, prin intermediul cărora au reuşit într-un an să ofere peste 444 de mii de prânzuri."Astăzi avem în meniu borş cu fasole, sos cu legume şi paste de orez."Deşi a fost elaborat un proiect de lege care vizează prevenirea risipei alimentare, acesta prinde praf prin birourile funcţionarilor. Ministrul Economiei Sergiu Gaibu ne-a spus că proiectul se află la etapa de examinare. La nivel mondial, anual, aproape un miliard de tone de alimente sunt aruncate, potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite.