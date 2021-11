De Ziua Mondială a Diabetului, zeci de locuitori ai Capitalei au stat la coadă pentru a-şi măsura glicemia

Zeci de locuitori ai Capitalei au stat la coadă pentru a-şi măsura nivelul glicemiei în sânge. În contextul Zilei Mondiale a Diabetului, duminică, în Chișinău au fost deschise mai multe puncte de consultaţie gratuită. Medicii susţin că un test făcut cel puţin o dată în an, i-ar putea ajuta pe unii să prevină maladia.



Oamenii care au venit la cortul instalat în Parcul Valea Morilor din sectorul Buiucani al Capitalei au avut posibilitatea nu doar să-şi testeze nivelul glicemiei, dar să se imunizeze împotriva COVID-19. Totuşi, majoritatea care au decis să treacă pragul cortului ne-au spus că deja s-au vaccinat.



"Am venit să îmi măsor nivelul glicemiei. Anterior, am măsurat nivelul într-un laborator şi era trecut de indicile 10. "



"Ne-am testat de acum. 4.7, e bun, după câte ştim, până la 4,9. Ne alimentăm corect. Noi regulat ne adresăm medicului dar totuşi ne-am folosit şi de aşa."



"Au făcut frumos pentru lume. Noi am trecut prin COVID, ne-a fost teamă, am vrut să ştim."



"Am suspiciuni că aş avea diabet zaharat. Vreau să văd dacă e aşa şi deja să mă consulte un medic. Este o iniţiativă bună."



Cei care nu au reuşit să vină în parcul Valea Morilor pot să facă acest test gratuit în mai multe centre de sănătate din municipiile Chişinău, Bălţi şi Cahul. Pe parcursul următoarei săptămâni, autoritățile vor desfășura o campanie în acest sens, când vor fi testate 55 de mii de persoane.



"Scopul este testarea celor care sunt în grupul de risc. Acei care vor fi cu glicemia majorată, toate listele vor fi transmise la medicii de familie. Un pacient care de abia s-a depistat cu diabet zaharat doar prin modificarea stilulu de viaţă, prin alimentaţie, prin efort fizic el poate să îşi revină la acea glicemie normală", a declarat preşedintele Asociaţiei ASTRA, Luminiţa Suveică.



În acest an, Compania Naţională de Asigurări în Medicină a alocat peste 30 de milioane de lei pentru monitorizarea glicemiei la adulți și copiii diagnosticaţi cu diabet zaharat.



"Anul acesta au beneficiat de medicamente compensate în jur de 106 mii de persoane, ceea ce e în creştere cu patru mii faţă de anul trecut", spune directorul CNAM, Iurie Osoianu.



Șefa Asociaţiei Medicale Teritoriale Buiucani, Liliana Iaşan îndeamnă pacienţii să se testeze periodic. Cei care deja au această maladie ar trebui să se imunizeze împotriva COVID-19, spune medicul:



"În ăştia peste un an de pandemie, secţiile de terapie intensivă şi secţiile COVID au fost supra pline cu pacienţii cu diabet zaharat şi cu COVID. Pacienţii făcând COVID şi având în anamneză diabet zaharat au toată posibilitatea de a desfăşura nişte complicaţii, foarte şi foarte severe."



Persoanele care şi-au testat glicemia au primit în dar un măr.



"Ai grijă de sănătatea ta!"