DE VORBĂ DESPRE VORBE cu Vsevolod Cernei. Unde punem accentul când rostim toponimicul Ucraina

Să uităm pe câteva clipe de evenimente şi să vorbim despre vorbe – despre originea şi sensul lor, despre întrebuinţarea lor corectă sau mai puţin corectă.

Bunăoară, despre toponimicul Ucraina, numele ţării vecine şi prietene, pe care unii îl pronunţă cu accentul pe A, iar alţii cu accentul pe I. Care este pronunţia corectă? Ucrainenii înşişi pronunţă U-cra-i-na, de aceea se impune ideea că ar fi bine să le urmăm exemplul – probabil, dacă pronunţia corectă ar fi U-crai-na, probabil că şi numele locuitorilor s-ar pronunţa u-crai-neni şi nu u-cra-i-neni cum îl pronunţăm acum.

Cuvântul a provenit din limba rusă în care okraina însemna ţinut de la frontieră, periferie, ceea ce erau teritoriile actualei Ucraine în raport cu Moscova. De aici a şi provenit denumirea fostei regiuni a Imperiului Rus şi a Uniunii Sovietice şi a actualei ţări suverane şi independente.

Dar e posibilă și contaminarea cu cuvântul polonez kraina care în registru poetic înseamnă țară, ținut. Și poate că anume pentru a se detaşa de acest sens de ţinut periferic şi marginal ucrainenii au decis să pună accentual pe silaba i.

În alte limbi accentul se pune într-adevăr pe silaba a doua dar probabil pentru că aşa dictează regulile gramaticale şi ortoepice ale limbii respective. În engleză Ukraine, în franceză L”Ukraine, în spaniolă şi portugheză e Ucrania, iar în italiană Ucra-i-na.

Spre deosebire de englezi, francezi, spanioli, portughezi şi alţii care pronunţă numele străine adaptându-le la sistemul limbii lor, românii au ales o altă cale, cea erudită, prin care ne străduim să pronunţăm aceste nume după sonoritatea lor din idiomul de provenienţă. Pronunţia Ucra-i-na este în conformitate cu această regulă.

Conform unor autori, principiul conform căruia numele englezeşti trebuie pronunţate ca în engleză, cele franţuzeşti, ca în franceză, cele nemţeşti, ca în germană etc. îşi are metehnele sale, deoarece o imitare prea fidelă, de exemplu, ca a unui britanic get-beget, poate fi deranjantă, pentru că introduce sunete străine în limba noastră.

Pe lângă aceasta erudiţia îşi are limitele ei, pentru că un vorbitor obişnuit nu are cum să stăpânească zeci de limbi şi nici inspiraţia de a cerceta dicţionarele enciclopedice cu transcriere fonetică care să îi lămurească pronunţia. Aşa că, ne descurcăm, pe unde cu ştiinţă, pe unde cu intuiţia sau după ureche, după cum zic şi alţii.

Nu este cazul toponimicului Ucraina, uşor de pronunţat în română la fel ca în ucraineană.

Şi scrierea denumirii locuitorilor Ucrainei le dă uneori unora de furcă cu întrebarea cum e corect – ucrainian sau ucrainean?

Forma corectă – ucrainean (care are patru silabe: u-cra-i-nean) – este alcătuită conform regulii generale: din numele țării (Ucraina) și sufixul de formare a etnonimelor (-an/-ean). În mod similar se formează și moldovean: Moldova + -ean.

Confuzia are loc din cauza numărului mai mare de nume țări care se termină în -ia, care împreună cu forma scurtă a sufixului, -an, formează etnonime ce se termină în -ian: brazilian (Brazilia + -an), belgian (Belgia + -an).

Însă cum țara respectivă nu s-a numit niciodată Ucrainia, nici ucrainian nu are cum să fie o variantă corectă.

Cu speranţa că am contribuit la relaţiile noastre de bună vecinătate, să ne auzim de bine!