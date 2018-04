DE VORBĂ DESPRE VORBE cu Vsevolod Cernei: Originea, sensul şi întrebuinţarea corectă a cuvântului selfie (VIDEO)

Să uităm pe câteva clipe de evenimente şi să vorbim despre vorbe – despre originea şi sensul lor, despre întrebuinţarea lor corectă sau mai puţin corectă.

Bunăoară, despre cuvântul selfie cunoscut acum de toată lumea şi atestat şi de dicţionarele explicative online, care îl definesc ca pe un autoportret fotografic digital realizat în vederea distribuirii pe rețelele de socializare.

Se pronunță selfi, deși se scrie în ortografia englezească, iar pluralul românesc se scrie cu sufixul "uri" plasat după cratimă. Apropo, e o regulă generală conform căreia cuvintele împrumutate care se termină în litere din alfabetul român și se pronunță ca în limba română vor fi scrise fără cratimă. Celelalte își atașează articolul hotărât sau desinența de plural prin cratimă. Deci, scriem: "joburi, trenduri" și "whisky-ul, show-ul".

Acum 5 ani "selfie" a fost fusese recunoscut drept cel mai important cuvânt al limbii engleze de către echipa de autori ai dicționarului Oxford. Trecuse un deceniu după debutul pe un forum-online australian. În engleza australiană sunt în general populare cuvintele cu sufixul "ie". Dar cu începere din 2013 fostul australianism a fost importat și de celelalte limbi de pe glob, pentru că desemnează și o acțiune la fel de răspândită și practicată de la vlădică la opincă pe toate meridianele mapamondului.

Frecvența utilizării lui crescut vertiginos an de an din momentul lansării. Ba a și generat și o sumedenie de cuvinte derivate, deși nu chiar atât de populare – helfie, adică fotografii de coafuri, melfie - fotografii de mustăți, welfie - poze făcute în procesul muncii sau antrenamentelor, drelfie – autoportrete în stare de ebrietate, shelfie și bookshelfie – foto cu interioare, mobilă și rafturi de cărți. Ba chiar și felfie – adică un fermier fotografiat cu vaca sau capra sau ce animal mai are el prin gospodărie. Mai pe scurt, câte bordeie digitale, atâtea obiceie de a face selfie. Există selfiuri umoristice – bunăoară, protagonistul e pe bicicletă în cada de baie. Sunt populare și cele din locuri exotice – culmi montane, cascade, deșerturi. Reprezentativ în acest sens este cel realizat de astronautul Buzz Aldrin în spațiul cosmic având planeta Terra pe fundal.

Au avut succes selfie-urile neașteptate - suveranul pontif Francisc a uimit presa urbi et obri acceptând să se fotografieze cu diferite grupuri de enoriași și consolidând reputația argentinianului de cel mai democratic, nonconformist și chiar excentric papă de la Roma din ultima vreme.

După atâtea performanțe istorice și statistice termenul selfie și-a meritat, fără doar și poate, locul în dicționarele explicative. De cel din uzul comun nu mai zic nimic – ăsta nu-și cere permisiunea de la dicționare ce și cum să spună.