DE VORBĂ DESPRE VORBE cu Vsevolod Cernei. Întrebuinţarea corectă a verbului "a face"

Bun găsit şi salutare pentru toţi şi fiecare. Sunt Vsevolod Cernei şi vă propun să uităm pe câteva clipe de evenimente şi să vorbim despre vorbe – despre originea şi sensul lor, despre întrebuinţarea lor corectă sau mai puţin corectă.

Bunăoară, despre ce zicem să facem sau să nu facem. Mai bine zis, despre cum zicem când îl îndemnăm pe cineva să facă ceva sau dimpotrivă când îl sfătuim sau somăm să n-o facă. Adică, despre modul imperativ al verbelor şi utilizarea lui. De exemplu, uneori şi pe alocuri se aude spunându-se "Nu fă asta" sau "Nu zi aşa ceva". Aceste expresii nu sunt în conformitate cu regulile gramaticale.

Conform acestor reguli, verbul "a face" sună, la imperativ, de pildă, așa: "Fă ce vrei, dar nu face ce nu se cuvine!" sau "Fă ce poţi sau nu face nimic".

La fel e şi cu zisul: "Zi ceva nou, nu mai zice ce-ai mai zis!"



În aceste propoziţii verbele a face și a zice sunt la modul imperativ, mai întâi în formă afirmativă, apoi în formă negativă. Modul imperativ exprimă o poruncă, un îndemn, un sfat, o rugăminte şi are forme numai pentru persoana a doua singular şi plural.

La persoana a doua, singular, imperativ, forma afirmativă, cele mai multe verbe din limba română au aceeaşi formă cu cea de la indicativul prezent (persoana a treia). Adică, îndemnîndu-l pe cineva spunând: Citeşte!, Cântă !, Lucrează! folosim verbul în aceeaşi formă în care constatăm că el sau ea citeşte, cântă sau lucrează.

În schimb, verbele a veni, a face, a zice, a duce şi derivatele lor, formate cu ajutorul prefixelor (a reveni, a preveni, a desface, a reface, a preface, a prezice, a reduce etc.) au forme proprii la imperativ, afirmativ, persoana a doua, singular : Vino!, Revino!, Fă!, Desfă!, Prefă!, Zi!, Prezi!, Du!, Condu! etc. Acestea trebuie pur şi simplu memorizate şi utilizate corespunzător.

Imperativul negativ se formează de la forma de infinitiv a verbului: nu citi!, nu cânta!, nu lucra! Regula este valabilă și pentru verbele care au forme proprii de imperativ afirmativ: Nu face! Nu zice! Nu duce!



La persoana a doua, plural, toate verbele au, la imperativ afirmativ, formă identică celei de la persoana a doua, plural, a indicativului prezent : Cântaţi !, Lucraţi !, Faceţi !, Duceţi !, Veniţi ! etc. Imperativul negativ are, la persoana a doua, plural, este la fel ca şi imperativul afirmativ, adică, verbului în forma afirmativă i se adaugă adverbul ”nu” în faţă: Nu ziceţi !, Nu faceţi !, Nu vă duceţi !, Nu cântaţi !, Nu lucraţi ! etc.

Aşa că, de acum înainte, vorbiţi cum vreţi, dar nu ziceţi că nu v-a lămurit nimeni cum se formează imperativul negativ al verbelor.

Pe această notă didacticistă, să ne auzim de bine!