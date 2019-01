DE VORBĂ DESPRE VORBE cu Vsevolod Cernei. Explicația expresiei "îmbrăcat la patru ace"

Să uităm pe câteva clipe de evenimente şi să vorbim despre vorbe – despre originea şi sensul lor, despre întrebuinţarea lor corectă sau mai puţin corectă.



Bunăoară, despre formulele de definire a eleganței vestimentare. Expresia “îmbrăcat la patru ace” este spusă uneori cu admiraţie, alteori cu invidie sau chiar maliție. A fi la patru ace ȋnseamnă a fi ȋmbrăcat după toate regulile, ȋntr-o ţinută care stă turnată pe tine. Sintagma defineşte atât eleganţa masculină, cât și cea feminină.



Expresia “a fi îmbrăcat sau înțolit la patru ace” vine din epoca Renașterii, când acele sau boldurile erau un accesoriu de lux, iar când ele erau patru la număr prinse ȋn haină, detaliul ȋnsemna confirmarea stării de lux suprem. Sensul s-a transmis până ȋn ziua de astăzi, când acele nu mai sunt prinse de haine cu același rol renascentist, iar ȋnţelesul sintagmei s-a extins până la definirea eleganţei vestimentare în general.



Se pare că această locuţiune proverbială ne-a venit de la francezi, pentru care expresia „être tiré à quatre épingles" are acelaşi înţeles. Literalmente înseamnă “tras la patru ace cu gămălie”, iar la figurat – a fi îmbrăcat meticulos, a fi spilcuit. Ca și adjectivul ”spilcuit” în limba română, expresia „être tiré à quatre épingles" în franceză are o tentă ironică, sugerând dichiseala excesivă. Dar n-a fost întotdeauna așa.



De prin secolul XVI în Franța omul bine îmbrăcat a început să fie numit ”bien tirée”, bine tras în sens că hainele sunt bine ajustate pe corp. Iar pentru ca o țesătură să stea bine întinsă , fără nici un pliu, era suficient ca aceasta să fie întinsă pe un suport patrulater și prinsă de doar patru ace la fiecare colț. În plus, femeile purtau pe atunci baticuri pe care le prindeau cu patru ace de păr ca să stea bine. Expresia franțuzească ”a fi tras la patru ace ” a apărut pe la sfârșitul secolului XVII și a desemnat până în secolul XVIII o persoană foarte bine îmbrăcată, gătită cu gust. Nu era nici adiere de ironie în ea. Actualmente ironia e prezentă, chiar dacă sensul sintagmei ”tiré à quatre épingles” e în continuare sinonimă cu ”bine îmbrăcat”.



În limba rusă frazeologismul și-a redus acele în formularea ”быть одетым с иголочки” – literalmente ”a fi îmbrăcat din ac”, adică hainele sunt noi, abia ieșite de sub acul croitorului sau arată ca noi.



O expresia pur românească, acum dispărută sau pe cale de dispariție este ”a se îmbrăcă după Neckermann”. Înainte de 1990, în condițiile accesului limitat la informație, tinerii se îmbrăcau inspirându-se din revistele de modă nemțești. Cele mai răsfoite erau cataloagele germane Neckermann şi Quelle care au dat ani de-a rândul ora exactă în materie de modă în Europa. De aici a apărut și expresia „se îmbracă după Neckermann” cu sensul că „este mereu la modă” sau „se îmbracă la fel ca în reviste”. Cuvântul „Neckermann“ a intrat în vocabularul românesc, desemnând culmea rafinamentului şi a gustului în materie de modă.



Timpurile s-au schimbat, accesul la informație este practic nelimitat, iar legendara revistă Neckermann și-a încetat apariția pe data de 1 noiembrie 2008, după 80 de ani de existență, din cauza problemelor financiare.



Doar acele nu dau faliment, de aceea expresia ”la patru ace” își păstrează mereu valoarea și vigoarea.

Pe această notă elegantă, să ne auzim de bine!