DE VORBĂ DESPRE VORBE cu Vsevolod Cernei. Despre originea literei K

Lingvista Rodica Zafiu consideră că litera k ne permite să observăm succesiunea modelor şi a influenţelor culturale. Literă preluată din alfabetul grecesc de alfabetul chirilic folosit timp de secole în cultura română veche, k a fost înlocuit cu c în trecerea la alfabetul latin, substituirea reprezentînd o manifestare a voinţei de apropiere de ortografiile limbilor romanice moderne - franceză, italiană etc.. K e totuşi internaţional: din alfabetul grecesc a trecut în cel latin, fiind apoi utilizat în alfabetele limbilor moderne din diverse familii: mai mult în limbile germanice, mai puţin în cele romanice. Azi îl întâlnim în forme internaţionale care transcriu cuvinte de diverse origini: koala, kamikaze, kibbutz etc.

