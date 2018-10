DE VORBĂ DESPRE VORBE cu Vsevolod Cernei. Ce exprimă interjecţia "vai"

Să uităm pe câteva clipe de evenimente şi să vorbim despre vorbe – despre originea şi sensul lor, despre întrebuinţarea lor corectă sau mai puţin corectă.

Bunăoară, despre văicăreală sau mai precis despre interjecţia "vai" pe care o utilizăm în diferitele exclamaţii şi tânguieli pe care le proferăm cu anumite ocazii. Este o interjecţie aproape universală care exprimă cam toate sentimentele şi trăirile - durerea, suferința, deprimarea, deznădejdea, compătimirea, mila, regretul, necazul, ciuda, dar şi bucuria, plăcerea, admirația, entuziasmul, precum şi nerăbdarea şi surpriza.

Etimologia îi este greu detectabilă, dată fiind prezenţa unor interjecţii asemănătoare în foarte multe limbi – în latină vae, în italiană guai, în albaneză, bulgară, sârbă, turcă – chiar vai.

Interjecţia vai este atestată încă din cele mai vechi texte româneşti. În acestea complementele ei sunt fie la cazul dativ, ca în formula cultă şi solemnă Vai mie!, fie legate cu prepoziţia de ca în formula populară şi largă răspândită (Vai de mine!). Construcţia cu prepoziţia de apare deja în textele tipărite de Coresi, în secolul al XVI-lea – ("O, vai de voi, păstorilor, carii pierdeţi şi risipiţi oile turmei meale!" în Evanghelia cu învăţătură, din anul 1581).

La fel, este des utilizată în Biblia de la Bucureşti din anul 1688 – de exemplu, "vai de mine, fata mea, mă împiedecaşi întru piedecă". În secolul al XVIII-lea este utilizată de Dimitrie Cantemir, în Istoria ieroglifică – "ca vai de capul lui cădzu" – şi în Divanul – "O, vai de mine şi de mine, cum tălharilor, ucigaşilor şi oamenilor răi mă asameni!".

Cele mai cunoscute văietături din textele vechi sunt probabil cele ale cronicarului Ioan Neculce, în formulele comparative – "Şi cîndu-l ducè pe drum, îl pusesă într-o sanie cu doi cai, unul albu şi unul murgu, şi cu hamuri de teiu, ca vai de dînsul"; sau "zlotaşii, ca vai de capeteli lor, îmbla şipurindu-să". Neculce apelează foarte frecvent la văicăreală mai ales în exclamaţiile sale patriotice – de exemplu: "Oh, oh, oh! vai, vai, vai di ţară! Ce vremi cumplite au agiunsu şi la ce cum-pănă au cădzut !...".

Dicţionarul limbii române ilustrează cu citate întinse pe multe pagini construcţiile şi valorile interjecţiei vai. Structura de compătimire şi de autocompătimire, de obicei cu valoare ironic-depreciativă, are de fapt multe variante, cu numeroase substituţii metonimice ale persoanei: vai de capul lui, vai de pielea lui, de cojocul lui; vai de păcatele lui, de zilele lui, de sufletul lui, de steaua lui, de viaţa lui...; vai de mama lui etc..

Locuţiunea adjectivală și adverbială Ca vai de lume desemnează ceva sau pe cineva care se află într-o stare foarte rea, în ultimul grad; care este foarte rău, foarte prost.

Expresia A fi vai sau vai și amar de... înseamnă a fi rău de cineva, a se afla într-o situație grea, jalnică. Iar expresia Cu chiu, cu vai sau cu chiu și vai înseamnă cu mare greutate, după multă osteneală; abia-abia.

Cu speranţa că v-am făcut să exclamaţi: "Vai, pe asta chiar n-am ştiut-o!", să ne auzim de bine!