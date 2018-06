DE VORBĂ DESPRE VORBE cu Vsevolod Cernei. Ce este jargonul și cum ne influenţează comunicarea

De exemplu, verbul a cancela, din englezescul to cancel, utilizat în "ferestrele de dialog" ale programelor de computer, a început să apară în contexte tot mai diverse, cu sensul "a anula": "a cancela o întâlnire”. Cu toate că în engleza standard verbul "to cancel" figurează de multă vreme cu sensul de "a anula", e puţin probabil ca el să fi fost preluat din ea şi nu din limbajul computerelor. La fel e şi verbul „a accesa”, din to access, cu sensul "a ajunge la...", "a obţine" care te-ai mira să fi fost preluat din texte politice sau financiare, şi nu din jargonul computeristic. Dar dincolo de computere, se vorbeşte de "accesarea fondurilor europene", "accesarea valorilor occidentale" etc. Spre deosebire de acestea, verbul "a scana", din "to scan" – "a examina, a scruta", figurează în dicţionare cu definiţia pur tehnică "a explora prin intermediul unui scaner". În vorbire şi în presă îl detectăm însă în multe contexte cu tentă ironică "A scana situaţia”, "a scana starea de spirit", "curiozitatea copiilor scanează totul în jurul lor".