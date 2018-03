DE VORBĂ DESPRE VORBE cu Vsevolod Cernei. Ce desemnează expresia franțuzească DÉJÀ-VU

Bun găsit şi salutare pentru toţi şi fiecare. Sunt Vsevolod Cernei şi vă propun să uităm pe câteva clipe de evenimente şi să vorbim despre vorbe – despre originea şi sensul lor, despre întrebuinţarea lor corectă sau mai puţin corectă.

Expresia franțuzească DÉJÀ-VU desemnează impresia că o situație prezentă ar fi fost trăită în trecut.

Dicționarele ne prezintă adverbul Deja ca pe un franțuzism ce înseamnă - de acum (sau de atunci); în acest (sau acel) moment sau de mai înainte. Participiul francez vu atașat la acest adverb înseamnă văzut.

De unde se ia această senzație de deja văzut? Unii afirmă că e vorba de asemănarea dintre un loc vechi și uitat și locul cel nou vizitat. Alţii – că senzația poate să apară atunci când creierul codifică greșit o amintire nouă sau confundă cunoscutul cu necunoscutul.

Există și cazuri de fals deja vu. De exemplu, când te uiți la un film porno și ai senzația că l-ai mai văzut, nu e deja vu, pentru că toate filmele porno sunt cam la fel. Sau când calci pe greblă și coada ei te pocnește în frunte – nu e deja vu, ci e deja prostie, deoarece zicala asta rusească despre grebla e de o crasă banalitate!

Fenomenului îi este consacrată piesa omonimă a cântăreței americane Beyonce, lansată în anul 2006 și ajunsă number one în topurile din patrie și din Marea Britanie. Beyonce îi cântă lui Jay Z, partenerul ei de viață, că e un permanent deja vu și că îl vede doar pe el mereu în fața ochilor. În același an a fost lansat și filmul americano-britanic ”Deja vu”, realizat de regizorul Tony Scott cu Denzel Washigton în rolul principal. Investigând un accident, protagonistul călătorește în timp și are senzația de deja vu în universuri paralele.

Există și o expresie antonimică pentru deja vu. Ea se numește Jamais vu și înseamnă literalmente niciodată văzut. Adică, aflându-se într-o situație cunoscută, omul începe brusc să se simtă ca și cum e pentru prima dată în locul respectiv.

O varietate specială de ”jamais vu” e reprezentată de cazurile în care un cuvânt spus sau scris pare pe un scurt timp absolut necunoscut.

Circa 60 la sută din oameni au avut cel puțin o dată în viață senzația de jamais vu. Deja vu-ul e cu mult mai frecvent – l-au trăit 97 la sută. Ambele fac parte din categoria criptomneziei, care e numele generic al tuturor deformărilor de memorie.

Acum, cât stați încă bine la capitolul memorie, nu vă feriţi de cuvinte, pătrundeţi în sensurile lor.

Şi… să ne auzim de bine! o impresie intensă, în fața unei situații prezente, că aceasta ar fi fost trăită în trecut.