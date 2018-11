DE VORBĂ DESPRE VORBE cu Vsevolod Cernei. Care sunt sensurile cuvântului "lac"

Embed:

Să uităm pe câteva clipe de evenimente şi să vorbim despre vorbe – despre originea şi sensul lor, despre întrebuinţarea lor corectă sau mai puţin corectă.



Bunăoară, despre cuvântul ”lac” care are multe sensuri, care mai diferite, care mai nu prea. Primul sens al acestui cuvânt este întindere mai mare de apă stătătoare, închisă între maluri, uneori cu scurgere la mare sau la un râu. Acesta e clar pentru toţi şi mai figurează şi în plastica expresie A sări sau a cădea din lac în puț cu sensul de a da de un rău mai mare, decât răul de care vrei să scapi. Mai are şi sensul figurat de cantitate mare de apă sau de alt lichid, ilustra de expresia ”a fi lac de sudoare”, adică a fi foarte transpirat.



Omonimul acestui cuvânt are sensul de preparat lichid obținut prin dizolvarea într-un solvent volatil a unor substanțe și care, întins pe suprafața unui obiect, formează în urma evaporării solventului o pojghiță solidă, dură, care ferește obiectul de influența aerului și a umezelii și îi dă totodată un aspect plăcut.

Din acest al doilea sens au fost derivate prin părţile noastre vreo câteva specializări pentru lac, de exemplu, lac pentru unghii şi lac pentru păr.



Lacul pentru unghii poate fi şi este definit printr-un singur cuvânt, ”ojă”, de provenienţă turcească. În limba turcă verbul oğmak înseamnă ”a lustrui”.



Lacul pentru păr sau lacul de păr mai e numit și lac fixativ sau doar fixativ. Ce-i drept, sensul de soluție care contribuie la menținerea coafurii nu este nici unicul, și nici primul, deoarece adjectivul fixativ definește toate substanțele și soluțiile care fixează.



Și dacă tot vorbim despre ingredientele frumuseții și denumirile lor, să ne amintim și de tușul de gene, care mai e numit și rimel. Cuvântul provine de la marca înregistrată Rimmel, cel mai cunoscut brand de cosmetice din Marea Britanie fondat în secolul 19 de impresarul francez Eugen Rimmel. Eugene Rimmel a intrat în istoria industriei de frumusețe cu o invenție care i-a adus un succes uriaș în toată Europa. În anul 1860, lui Rimmel i-a venit ideea revoluționară de a amesteca praf de cărbune cu vaselină. Acest amestec se aplica pe gene cu ajutorul unei periuțe și chiar dacă rezultatul nu era de lungă durată succesul său a fost răsunător.



Cuvântul ”rimel” a intrat în limbile română, franceză, italiană, portugheză, spaniolă, turcă si arabă. În engleză acesta produs se numește ”mascara”. E ciudat și amuzant totodată că etimologia lui în engleza vine de la spaniolul mascara care înseamnă mască, această mascara folosindu-se inițial și în teatru pentru a le face mustăți si bărbi false actorilor din epocă. Paradoxal, dar în engleză s-a încetățenit numele spaniol de mascara, iar în spaniolă - de la englezul, fie și de origine franceză, Rimmel.



Acum însă este mai cool și în vorbirea român celor să se spună mascAra, cu accentul pe penultima silabă, ca în engleză, dar deseori acesta se suprapune pe mai vechiul turcism ”mascara” care înseamnă pe de o parte bufon, paiață, măscărici, iar pe de alta batjocură, ocară. Dar povestea vorbei ”mascara” merită o discuție aparte, cu altă ocazie.