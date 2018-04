DE VORBĂ DESPRE VORBE cu Vsevolod Cernei. Care este utilizarea corectă a cuvintelor "datorită" şi "şansă"

Bun găsit şi salutare pentru toţi şi fiecare. Sunt Vsevolod Cernei şi vă propun să uităm pe câteva clipe de evenimente şi să vorbim despre vorbe – despre originea şi sensul lor, despre întrebuinţarea lor corectă sau mai puţin corectă.

Bunăoară, despre șansă. Pe care dicționarul o definește ca împrejurare favorabilă, posibilitate de reușită, de succes; noroc. Adică, este posibilitatea de a beneficia de un concurs de împrejurări, de a trage foloase din el.

Nişte definiţii care se pare că nu prea lasă loc pentru confuzii, şi totuşi destul de mulţi vorbitori şi scriitori reuşesc să folosească anapoda acest cuvânt. Mai precis, confundă şansa cu antonimele sale, neşansa şi ghinionul şi îi atribuie conotaţii negative.

De exemplu, în presa economică românească am întâlnit mai multe titluri ce estimează şansele de retrogradare a unor state în clasamentele agenţiilor de rating de ţară. Mai multe publicaţii medicale ne comunică cine are mai multe şanse de a muri din cauza modului nesănătos de viaţă”. În alte contexte, suntem informaţi că construcţia de diguri reduce şansa producerii unor inundaţii. În cheie geopolitică apocaliptică se analizează şi şansele izbucnirii unui război nuclear.

Autorii acestor afirmaţii le atribuie şansele unor evenimente şi fenomene cărora nu le ducem nici câtuşi de puţin dorul şi care nu sunt succese şi reuşite, ci dimpotrivă perspective cam nefaste. Deci în aceste context ar fi potivit să se vorbească de riscul, de pericolul, sau, mai neutru, de probabilitatea producerii unor retrogadări, decesuri, calamităţi şi războie şi nu de şansa acesteia.

Este cam aceeaşi situaţie ca şi cu utilizarea prepoziţiei “datorită” în loc de locuţiunea prepoziţionale. „Datorită" are o conotaţie pozitivă, „din cauza" are o conotaţie negativă. De aceea e greşit să spui că am pierdut datorită pasivităţii şi am câştigat din cauza abnegaţiei. Am putea presupune că „datorită” sugerează că s-ar puteam să ne simţim datori în faţa unor persoane sau împrejurări pentru binele care ne-au fost făcut sau ni s-a întâmplat.

De altfel,o sugerează şi sinonimele „mulţumită” şi „graţie” care tot gratitudinea o semnifică. În schimb expresia sinonimică a lui „din cauza” – „din pricina” denotă culpabilitatea unui presupus împricinat. Deci, ai pierdut din cauza pasivităţii, dar ai câştigat datorită sau graţie abnegaţiei de care ai dat dovadă.

Cu speranța că ați aflat ceva nou datorită mie și nu ați pierdut timpul în van din cauza mea, să ne auzim de bine.