DE VORBĂ DESPRE VORBE cu Vsevolod Cernei. Când putem utiliza expresia "E ceva putred în Danemarca"

Bun găsit şi salutare pentru toţi şi fiecare. Sunt Vsevolod Cernei şi vă propun să uităm pe câteva clipe de evenimente şi să vorbim despre vorbe – despre originea şi sensul lor, despre întrebuinţarea lor corectă sau mai puţin corectă.

Bunăoară, despre câteva citate celebre.

Originea şi sensul expresiei E ceva putred în Danemarca, rostită deseori în situații și în locuri care nu au nimic de a face cu patria lui Hans Christian Andersen și Soren Kierkegaard.

Something is rotten in the state of Denmark! este un vers celebru din piesa de teatru Hamlet a lui William Shakespeare, publicată pentru prima dată în anul 1601, dar pusă în scenă în premieră cu un an înainte. Replica este rostită în scena a patra a actului întâi de ofiţerul Marcellus, alarmat la vederea umbrei tatălui lui Hamlet care se apropia de fiul său, mesajul fiind că e ceva necurat, în neregulă, în Danemarca. Regele Danemarcei, tatăl lui Hamlet, fusese omorât, fratele său îi urmase la tron şi, la scurtă vreme, s-a căsătorit cu Gertrude, văduva fratelui său. În acest context apare fantoma regelui, pentru a-i comunica fiului său, Hamlet, cine l-a asasinat și a-i spune că va trebui să îl răzbune şi, pentru a duce planul la bun sfârşit, să simuleze nebunia.

Cu timpul, replica E ceva putred în Danemarca a devenit la fel de populară ca și celebra A fi sau a nu fi din faimosul monolog al lui Hamlet din prima scenă a actului trei, iar toponimicul Danemarca a căpătat un sens generic, adică se referă la orice ţară, orice loc, orice situaţie în care lucrurile sunt tulburi, necinstite, la o întreprindere unde există ceva în neregulă, la o familie subminată de vreun viciu sau la comportamentul fățarnic, vicios al unor persoane.

Cât priveşte To be or not to be?, A fi sau a nu fi, aceasta-i întrebarea, este una dintre cele mai citate fraze din literatura universală. Este începutul monologului în care Hamlet meditează la viaţă şi moarte, la acţiune şi pasivitate. Vorbitorii mai elevaţi recurg la ea când vine vorba de situaţii dilematice, de ezitări în faţa unor alegeri cruciale.

În registrul comic, fraza a dat naştere la o sumedenie de parodii după schema A face sau a nu face – de exemplu a bea sau a nu bea, a copia sau a nu copia. Este foarte nostimă parodia care reprezintă traducerea sacramentalei întrebări To be or not to be în graiul moldovenesc:A şi ori a nu şi, iaca şi.

Productivitatea lexicală a celebrei tragedii însă nu se oprește aici. Dicționarul explicativ al limbii române atestă și verbul livresc a hamletiza, cu sensul de a face din fiecare lucru o dilemă. Este curios însă că alte personaje shakespeariene, nu mai puțin notorii, nu au generat verbe, deși ar fi fost logic să spui despre un gelos la nebunie că othelizează sau despre un carierist fără scrupule că macbethizează.

Nebănuite sunt căile etimologiei şi uneori surprinzătoare descoperirile ei!

Pe această notă intelectuală marcată de erudiţie literară, să ne auzim de bine!