DE VORBĂ DESPRE VORBE cu Vsevolod Cernei. Află originea şi sensul uneia dintre cele mai utilizate abrevieri internaționale, OK

Vă propun să uităm pe câteva clipe de evenimente şi să vorbim despre vorbe – despre originea şi sensul lor, despre întrebuinţarea lor corectă sau mai puţin corectă.

Una dintre cele mai utilizate abrevieri internaționale, OK, se pronunță și se scrie la fel pretutindeni: figurează în dicţionarele din toate țările lumii, un privilegiu rezervat unui număr destul de mic de sintagme. OK înseamnă oriunde același lucru: "Totul este bine", "E în regulă" sau "Sunt de acord".

Aceste două litere le-au cam dat bătăi de cap celor care explorează originile cuvintelor. Unii susțin că ele sunt inițialele lui "Orrin Kendall', marca de biscuiți preferați de soldații americani în timpul războiului civil din secolul 19.

Alții afirmă că este pronunția americană a toponimicului "Aux Cayes" al unui port francez din Haiti, faimos pentru licoarea alcoolică numită rom.

Cert este că inscripţia OK a apărut scrisă negru pe alb la data de 23 martie 1839, într-un articol din ziarul "Morning Post" din oraşul Boston și unde OK era abrevierea expresiei "all correct" ("totul este just"). În prima jumătate a secolului 19 era la modă prescurtarea cuvintelor și folosirea siglelor în locul lor; așa cum se întâmplă, de altfel, și în zilele noastre, mai ales prin reţelele de socializare. La Boston "all correct" era abreviat nu prea cărturăreşte cu "OK", și aceste două litere au trecut rapid din argoul urban în limbajul comun și apoi în paginile scrise.

De fapt, expresia All Correct ar fi trebuit să fie abreviată cu AC, dar probabil că în America de atunci oamenii scriau cam la fel cum scriu acum pe rețelele de socializare – adică, așa cum se aude.

Eroarea nu a împiedicat-o însă să se înscrie în pleiada nu chiar numeroasă a cuvintelor înțelese fără translator și dicționar pretutindeni. Mai mult, i s-au asociat și gesturi: semnul cu degetele făcute inel sau cel cu degetul mare ridicat.

Dicționarele explicative ne prezintă și multifuncționalitatea OKeiului.

El este și adjectiv care înseamnă foarte bun, când zici "Mi-am luat niște ochelari OK". Înseamnă și adverb de acord – adică, răspunzi OK când spui "Da, ne-am înțeles, o facem".

E pur și simplu adverb de mod – ne-am distrat OK, adică bine.

Și mai poate fi și substantiv care înseamnă "Aprobare, acord" – am primit OK-iul șefului pentru a examina expresia OK în emisiunea "Vorbe despre vorbe".

Ce i-a mai rămas ca să devină și verb? Un mic efort de imaginație și curaj și poți zice: M-a cam durut capul ieri, dar i-am administrat o bere și s-a OK-it.

Astea fiind spuse, rostim urarea: să vă meargă toate OK şi să ne auzim de bine!