DE VORBĂ DESPRE VORBE cu Vsevolod Cernei. Află originea şi sensul cuvântului "look" (VIDEO)

Bun găsit şi salutare pentru toţi şi fiecare. Sunt Vsevolod Cernei şi vă propun să uităm pe câteva clipe de evenimente şi să vorbim despre vorbe – despre originea şi sensul lor, despre întrebuinţarea lor corectă sau mai puţin corectă.

Bunăoară, despre cuvinte noi pe la noi, dar vechi pe la alții.

Parafrazând celebrul poem eminescian, dintre mii de englezisme ce pătrund în lexice câte oare, întrebăm trecând treptat la proză, vor înlocui echivalentele autohtone sau împrumuturile mai vechi?

De atâta vreme felul de a arăta al omului se numea înfățișare, aspect fizic, imagine, și iată că acum găsim toate sinonimele acestea în dreptul cuvântului englezesc look, în Dicționarul explicativ al limbii române.

De obicei, lexicografii sunt acuzați de conservatism și de faptul că întârzie să ateste cuvintele deja înrădăcinate în uzul vorbitorilor. Putem spune că în raport cu englezismele actuale făcătorii de dicționare au dat pinteni operativității și s-au conformat uzului atestând neologismele preluate de-a gata din engleză.

De-am fi cârcotași și pisălogi, am mormăi că la ce bun să mai adopți un cuvânt în plus, când ai la îndemână atâtea sinonime pentru a desemna aceeași noțiune? Răspunsul este pentru că în anumite domenii împrumuturile din limbile străine sunt firești și facilitează comunicarea la nivel internațional. Unul dintre acestea e domeniul modei, care a și adoptat lookul ca să le țină de urât imaginii, aspectului și înfățișării.

Limbajul profesioniștilor din lumea modei s-a bazat multă vreme pe franțuzisme, dat fiind că Parisul era capitala modei mondiale. Acum, când capitalele s-au înmulțit, iar engleza a devenit limbă de comunicare mondială pe tot Pământul, unele propoziții din publicațiile românești ne prezintă încălecarea reciprocă a franțuzismelor cu englezismele. De exemplu, în ediția românească a revistei Cosmopolitan scrie negru pe alb despre un accesoriu că ”adaugă şarm feminin look-ului".

Pe vremuri Vasile Alecsandri ironiza limbajul macaronic în Chirițiada sa comică. Acum se pare că modernele Chirițe sunt prea multe pentru a stârni hazul, căci atunci când toți vorbesc la fel, cine de cine să râdă?

De fapt, cam de ce am cârcoti noi, când același cuvânt "look" și-a făcut loc și în limba rusă. Iar acolo el are probleme cu omonimia – există un cuvânt rusesc "luk" care înseamnă și ceapă, și arc cu săgeți.

La noi e mai simplu. Unica omonimie cu lookul englezesc apare din pronunțarea rapidă a unor fraze gen ”Lu cumătru i-o stat rău” care e varianta dialectală moldovenească a expresiei ”cumătrul s-a simțit prost".

Dar ea e utilizată destul de rar, pentru că de regulă cumetrii noștri la un pahar de vorbă se simt bine și au lookuri senine și voioase.

De aceea, cu gândul că v-am convins că și lookul își are locul în limba noastră, să ne auzim de bine!