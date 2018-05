DE VORBĂ DESPRE VORBE cu Vsevolod Cernei. Află originea şi sensul cuvântului bricola (VIDEO)

Vă propun să uităm pe câteva clipe de evenimente şi să vorbim despre vorbe – despre originea şi sensul lor, despre întrebuinţarea lor corectă sau mai puţin corectă.

Bunăoară, despre bricolaj. E o îndeletnicire pe care o practicăm mult și des, dar nu prea știm întotdeauna că așa se numește. Ca burghezul gentilom al lui Moliere care vorbea în proză fără s-o știe. Bricolajul este acțiunea de a bricola, iar acțiunea de a bricola constă în a face treburi mărunte cu caracter meșteșugăresc, în gospodărie. Deci, acest franțuzism sonor desemnează lapidar practicarea pe lângă gospodărie în timpul liber a tot felul de lucrări mărunte – mici reparații, ajustări etc.

Termenul este împrumutat din limba franceză și provine de la verbul "bricoler". În limba franceză contemporană, termenul "bricolage" este, de pe la sfârșitul secolului 19, echivalentul conceptului englezesc Do It Yourself, adică fă singur. Acesta din urmă este folosit pentru a descrie construirea, modificarea sau repararea unor lucruri de către un profan, fără a beneficia de ajutorul experților.

Dicționarul explicativ ne oferă două sensuri esențiale ale verbului "a bricola". A practica mai multe meserii și a efectua reparații mărunte în gospodăria proprie.

Din dicționar aflăm și de existența substantivului bricoler, ce desemnează o persoană care în timpul liber execută lucrări manuale de întreținere și de reparație.

În sens figurat mai înseamnă a pune cap la cap. Cum ar fi, bricolând argumentele, ajungem la concluzii.

Și mai e și un alt sens figurat: A aranja, a modela în scop de înșelăciune – o imagine bricolată în scop electoral, ideologii bricolate pentru a prosti lumea.

Termenul este folosit în câteva discipline, precum artele vizuale, muzica sau arhitectura, pentru a face referire la crearea unei opere din diverse lucruri aflate la dispoziția autorului la momentul respectiv. Bricolajul muzical este utilizarea diferitelor obiecte în calitate de instrumente muzicale – linguri, ferestraie, borcane, căldări și așa mai departe.

În artele vizuale e numită bricolaj tehnica de construire a operelor din diferite materiale. Materialele pot fi produse de larg consum sau chiar deșeuri. Bricolajul e aplicat cu același sens de colaj din elemente eterogene în designul vestimentar, decorarea interioarelor, cinematografie. Termenul este foarte popular și în filozofia și estetica post-modernismului.

Dar e puțin probabil să activăm masiv în arta sau filozofia post-modernistă. De aceea cred că e suficient să ne îmbogățim bagajul lexical constatând că atunci când reparăm robinetul în baie sau schimbăm mânerul ușii, bricolăm, adică practicăm bricolajul și, deci, suntem bricoleri.