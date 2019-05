De unde va începe Madonna turneul pentru promovarea noului său album Madame X

Cântăreaţa americană Madonna va începe turneul pentru promovarea noului său album, ''Madame X'', cu trei spectacole în zilele de 16, 18 şi 19 ianuarie 2020 la Coliseo din Lisabona, oraşul care a inspirat câteva dintre ritmurile de pe ultima sa producţie discografică, scrie agerpres.ro.



Biletele, care oscilează între 75 şi 400 de euro, vor fi puse în vânzare sâmbătă 25 mai, potrivit companiei promotoare portugheze ''Everything is New'', scrie presa din România.



După Portugalia, regina muzicii pop în vârstă de 60 de ani va concerta până în februarie anul viitor la Londra şi Paris, singurele două oraşe europene pe care le vizita în afara capitalei lusitane.