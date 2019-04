De unde se inspiră Meghan Markle când vine vorba de MACHIAJ

Meghan Markle se machiază întotdeauna singură, în caz că nu știați. Și face o treabă foarte bună. Însă sunt foarte multe lucruri de frumusețe pe care Meghan Markle vrea să le cunoască, când vine vorba de machiaj. De aceea poate Meghan urmărește tutoriale pe YouTube. Make-up artistul ducesei, Daniel Martin, a mărturisit că așa încearcă să-și găsească inspirația, scrie tabu.ro.

Daniel Martin e prieten cu fosta actriță de 10 ani. El este cel care i-a realizat machiajul de nuntă și pentru asta a primit aprecierea tuturor admiratoarelor ducesei. Și potrivit spuselor sale, Meghan Markle adoră să se uite la videoclipuri pe YouTube ca să cunoască multe lucruri despre beauty. Ba mai mult, îl îndeamnă și pe Daniel să analizeze filmulețele ca să învețe noi tehnici de machiaj.



Make-up artistul lui Meghan Markle a reușit să creeze un look inedit pentru nunta regală, bazându-se pe simplitate și nimic mai mult. Puțină mascara, nuanțeneutre de ruj și fard de pleoape și o atingere de fond de ten atât de subtilă încât nu știam dacă îl avea, într-adevăr, pe ten: atât a purtat Meghan Markle la nuntă.

Alegerea lui Meghan de a lucra cu Daniel Martin nu a fost neașteptată. Acesta îi cunoștea deja stilul când a primit oferta adorabilă de a o machia la nuntă. Deși Daniel a ratat proba de machiaj din cauza programului său încărcat, niciunul nu s-a panicat. Bărbatul a știut exact ce își dorea Meghan, iar ducesa a mers pe mâna lui.

Daniel Martin este unul dintre Makeup Artistii de top ai New York-ului, cu o experiență de peste 12 ani in industria de make-up. Din portofoliul său fac parte joburi de consilier de machiaj pentru branduri precum Lancome sau Aveda, dar mai ales editoriale de beauty pentru Vogue, W, Vanity Fair and Harper’s Bazaar. Daniel Martin este în prezent brand ambassador pentru Dior, precum și consulantat pentru Honest Beauty Creative Color.