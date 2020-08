De un deceniu moldovenii se trezesc la "Prima Oră" cu PRIME. Emisiunea matinală revine cu un nou sezon

De un deceniu moldovenii se trezesc la "Prima Oră" cu PRIME. Mâine se împlinesc 10 ani de emisiuni matinale, bună dispoziţie, mii de reportaje, interviuri şi invitaţi selecţi. Matinalii de la PRIME, echipa celor 4, aşa cum se numesc ei, Lili, Eugen, Marian şi Dan, revin în acţiune cu o emisiune aniversară, dar şi cu un nou sezon care, promit ei, va fi unul deosebit.



"Emisiunea Prima Oră va reveni în casele telespectatorilor şi va putea fi urmărită în fiecare dimineaţă de luni până vineri de la 7 la 9. Producătorii promit că va fi un sezon deosebit întrucât echipa prima oră face 10 ani de activitate şi tot 10 ani de când ne trezesc în fiecare dimineaţa.", a declarat Valeria Chiriac, reporter Prime.



Zi de zi, săptămână de săptămână, an de an, timp de un deceniu, aşa ne dau "Buna Dimineaţa" prezentatorii de la "Prima Oră".



"A fost o emisiune foarte frumoasă, cu foarte mari emoţii dar au fost nişte emoţii care ne-au dat putere să mergem peste ani şi ne-au demonstrat că putem şi dacă ne-am descurcat la prima emisiune înseamnă că ne descurcăm şi după şi aşa şi a fost"



"Aceşti 10 ani au fost cum se spune în filmul meu preferat de desene animate cu maşini, cu urcuşuri şi coborâşuri. Au fost multe momente de bucurie, momente de dezamăgire, de exaltare, de tristeţe,de mândrie , pentru că ăştia 10 ani de prima oră au fost 10 ani de viaţă"



Chiar dacă au în palmares mii de emisiuni de succes, emoţiile mai sunt prezente.



"Eu de fiecare dată sunt cu emoţii, eu cred că emoţiile sunt bune şi scoate din tine ce e mai bun, ce e mai deştept, emoţia cumva te provoacă să zici lucruri interesante. De fapt, într-un matinal, într-o emisiune de divertisment, trebuie să faci multe lucruri interesante, ca să captezi cumva sau nu ştiu, măcar încerci să faci ceva "



Cei patru au devenit deja o familia, iar prima lor zi la "Prima Oră" le-a schimbat viaţa la 180 de grade. Din noul sezon revine în platou şi Marian Danu, cu o nouă doză de reţete delicioase.



"Poţi să zici că într-o zi, toată lumea mea s-a schimbat şi a devenit şi mai bogată, mă refer la profesionişti, la lume, la tot nou, nou, nou "



"Este o onoare pentru mine să fiu producătoarea acestei emisiuni la 10 ani, nici nu-mi vine să cred că 5 dintre ei i-am petrecut aici fiind şi reporter şi editor de texte şi iată producător. Este foarte greu, mai ales în acest an când suntem în pandemie şi nu suntem în componenţă deplină, dar, pregătim un sezon bun, un sezon cu de toate ca să informăm telespectatorii noştri, să le dăm ceea ce vor în fiecare dimineaţă să le ridicăm dispoziţia"



Aşadar, mâine telespectatorii vor avea parte de o ediţie aniversară deosebită în care colegii de la "Prima Oră" vor face o retrospectivă a celor 10 ani de activitate. Emisiunea revine cu noi forţe, cu o nouă identitate grafică şi tot mâine vor fi scoase din arhive, momentele nevăzute până acum la televizor. Aşadar, mâine, 1 septembrie, toţi telespectatorii sunt invitaţi să sărbătorească împreună cu "Prima Oră" de la 6:55 până la 9:00.