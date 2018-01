De Sfântul Vasile, gospodarii îşi deschid larg porţile pentru a primi cete de semănători

De Sfântul Vasile, gospodarii îşi deschid larg porţile pentru a primi cete de semănători. În satul Grebleşti din raionul Străşeni tradiţiile sunt păstrate cu sfinţenie. Copii s-au înarmat cu boabe de grâu şi porumb şi au mers din casă în casă pentru a le ura oamenilor sănătate şi belşug în noul an.



În familia Chircu a fost sărbătoare dublă întrucât stăpânul casei poartă numele Vasile. După ce a fost semănat, gospodarul a invitat oaspeţii la masă. Bărbatul spune că numele îi poartă noroc.



"Sunt mândru şi îl port cu mândrie acest nume", a spus Vasile Chircu, stăpânul casei.



"E o zi în care el este stimat şi onorat. Am făcut răcituri, pârjoale, borş scăzut, tot ce mai este friptură, tort", spune Maria Chircu, soţia.



Cetele de semănători au fost răsplătite cu dulciuri, vin, colaci şi bani.



"Noi aşteptăm semănătorii în fiecare an şi pe 1 ianuarie şi pe 14", susţine Leova Ianoviţchi, gospodar.



"Am făcut prăjituri, am aşteptat, am procurat ciocolate şi ne-am pregătit şi aşteptăm toţi semănătorii" a spus Iulia Ianoviţchi, gospodină.



Copii spun că s-au pregătit din timp pentru această zi:



"Noi semănătura aceasta am învăţat-o cu prietenii la şcoală. Azi umblăm pe la rude."



"Eu aceste tradiţii le-am învăţat de la părinţi. Şi când o să cresc mare o să le păstrez în continuare."



"Noi încercăm să păstrăm aceste tradiţii şi ca aceşti copii să înţeleagă că părinţii noştri le transmit aceste tradiţii", a declarat Aliona Chircu, primarul satului Grebleşti, Străşeni.



De dimineaţă, creştinii au mers la slujbă să se roage pentru sănătatea celor dragi, iar preotul i-a semănat pe toţi.



"Este un sfânt care a venit la vreme când biserica era în primejdie, era bântuită de acea erozie de a lui Arie", a menţionat Ioan Josan, preotul bisericii Sfânta Treime, Grebleşti.



"Face multe minuni şi de aceea venim şi noi la biserică şi ne rugăm pentru copii, pentru nepoţi."



Moldovenii sărbătoresc Anul Nou atât pe stil nou, în data de 31 decembrie, cât şi pe stil vechi, în noaptea de 13 ianuarie.