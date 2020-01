De Sfântul Vasile cel Mare, zeci de creștini au mers la biserică și s-au rugat

Sărbătoare dublă la biserica "Sfântul Ierarh Vasile cel Mare" din Capitală. Pe lângă faptul că a fost gazda creștinilor care îl cinstesc astăzi pe Sfântul Vasile, lăcașul sfânt îşi prăznuiește și hramul. Dis-de-dimineață, enoriașii care marchează Anul Nou pe stil vechi au venit la biserică, pentru a asista la sluba divină.



Oamenii au venit la biserică să se roage pentru sănătatea lor şi a apropiaţilor. Cei mai mulți dintre enoriași prăznuiesc astăzi și hramul casei.



"La mine e Hramul casei de Sântul Vasile. Pentru ca să fie pace în țară și să avem sănătate, să fie toți sănătoși."



"Noi sărbătorim și Crăciunul pe nou, și Anul Nou pe nou, și pe vechi. Mă rog, am luat-o un pic de la Europa."



"Eu chiar aici în Chișinău, în sat tot pe vechi și aici tot pe vechi sărbătoresc. Am venit să ne mai ierte din păcate și e Sfântul Vasile și bărbatul meu e Sfântul Vasile, și-i trecut. Am venit să pun, să ridic oleacă."



"Numaidecât, de când eram copil. Și părinții mei, și buneii mei. Pe anul nou nu, atunci e post."



"Pentru sănătate la copii și nepoți, și pentru Sfântul Vasile, să ne dea ploiță și omăt, că dacă nu o să dea ploaie, suntem prăpădiți la vară "



Sfântul Vasile nu a trecut fără cetele de semănători.



Zeci de copii au venit la biserică și le-au urat oamenilor bunăstare, sănătate și un an cât mai bun. Aceştia au primit, în schimb, daruri și bani.



După ce au fost semănați, tradițional, creștinii au fost invitați la o masă de sărbătoare, întinsă în curtea bisericii.



"Cine nu spune amin, nu mănâncă!"



Potrivit datelor statistice, în Moldova peste 53 de mii de bărbaţi sunt Vasile, iar alţi aproape 16 mii sunt botezaţi Vasili. În rândul doamnelor, cel mai popular nume este Vasilisa, pe care îl poartă peste patru mii de femei.

