De Sfântul Ioan Botezătorul, localnicii din Ruseştii Noi au mers la biserică să se roage pentru sănătate și pace

Zi importantă pentru creştinii ortodocşi din ţară. În 20 ianuarie este sărbătorit Sfântul Ioan Botezătorul, cel care l-a botezat pe Isus Hristos în apele Iordanului. Oamenii din satul Ruseştii Noi, Ialoveni, au mers la slujbă de dimineaţă şi s-au rugat pentru sănătate, iar cei care au fost botezaţi Ion sau Ioana afirmă că poartă cu mândrie acest nume.

Ioana Ţapeş are 60 şi povesteşte că aproape toţi membrii din familie au fost botezaţi cu acest nume: "Îl cinstim în familie, în sat avem Ioni. Am frate Ion, tatăl care a decedat era Ion. Am verişori, nepoţi Ion şi Ionela, suntem numeroşi".

Şi ceilalţi credincioşi veniţi la slujbă spun că sărbătoare are o semnificaţie deosebită pentru ei:

"Este un nume foarte bun şi cel mai răspândit. Îmi pare că este în toată lumea. A fost sora Ioana lângă mine. Am fecior Ion, ginere Ion, nepot Ion, tatăl Ion, socru Ion şi cumnat Ion. Suntem mulţi Ioni".

" - Am fost şi ieri să facem ridicare la sănătate şi azi pentru sfântul Ioan tot. Pe urmă mergem şi sărbătorim acasă.

- Cum?

- Cu toate rudele, vecinii. Dacă ştiu că soţul este Ion şi aşa este primit la noi.

- Ce aţi gătit?

- Răcituri, salate, sarmale şi nişte prăjituri dulci".

"Ne rugăm sfântul Ioan să ne poarte de grijă. Să fie pace, sănătate în ţară pentru toţi Ionii din lume. Am fiu Ion, frate Ion, prieteni".

Preoţii spun că Sfântul Ioan Botezătorul este cel mai important proroc şi că această sărbătoare încheie ciclul sărbătorilor de iarnă.

"Este cel mai mare sfânt, stă alături de Fecioara Maria. Trei naşteri cunoaştem noi în calendarul creştin, naşterea Mântuitorului, naşterea Maicii Domnului şi naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. Încheie şirul sărbătorilor de iarnă care s-au început cu Sfântul Nicolae", a spus ANATOLIE STEFANOV, preot.

Se spune că Ioan Botezătorul a avut menirea de a pregăti poporul pentru primirea lui Iisus Hristos şi este unul dintre cei mai veneraţi sfinţi. Potrivit scripturilor, din mila lui Dumnezeu, el a reuşit să supravieţuiască masacrului pruncilor din Betleem. Peste 100 de mii de moldoveni au numele Ion sau Ioana.