De sărbători, numărul copiilor care au ajuns la spital a crescut considerabil. Ce spun specialiştii

În perioada sărbătorilor de iarnă atât instituţiile medicale de stat, cât şi cele private au fost luate cu asalt. Numai la Spitalul de Copii nr.1 din Capitală de la Crăciun până în prezent, a crescut cu 20 la sută, numărul copiilor internaţi. Medici spun că în majoritatea cazurilor este vorba de viroze. Sunt însă şi copii care au ajuns pe mâna specialiştilor din cauza meselor copioase, care le-au provocat probleme la sistemul digestiv.

Vicedirectorul Spitalului de Copii nr.1 din Capitală, Aliona Rotari susţine că numărul copilor internaţi în perioada sărbătorilor de iarnă a crescut considerabil şi specialiştii, cu greu fac faţă numărului mare de solicitări.

"Numărul de adresări a crescut încă din a doua, a treia săptămână a lunii decembrie şi continuă până astăzi. Numărul solicitărilor a crescut mai cu seamă pe baza infecţiilor respiratorii acute şi cu complicaţiile acestora, inclusiv pneumonii care sunt destul de grave. Avem izolatoarele care sunt pline şi de fiecare dată le eliberăm şi se internează alţi copii. Ne isprăvim, dar activăm în regim sporit", a informat vicedirectorul spitalului de copii Nr.1, Aliona Rotari.

Unele mame, au marcat sărbătorile în spital.

- Copilul a răcit, a făcut o bronșită acasă, după aceasta boala a agravat, tratamentul de acasă nu a fost unul reuşit, respectiv am venit la spital cu pneumonie deja.

- Sărbătorile de iarnă?

- Aici le-am petrecut.

"Copilul avea tuse mai mult de şapte zile şi m-am adresat la medic, şi medicul ne-a internat în spital".

Tot la Spitalul de Copii nr.1 din Capitală au ajuns şi mai mulţi micuţi care s-au intoxicat după masa de sărbătoare.

"După sărbători se internează cel mai mult copiii cu vomă şi scaun lichid, deoarece mamele care alaptează sau copii mici au dereglări în alimentaţie. Mănâncă sălături cu maioneză, fructe legume care nu cresc la noi, carne afumată, răcituri care nu se păstrează la frigider dar undeva acolo la balcon", a menţionat medicul, Secţia cu diaree acută, Spitalul de Copii Nr.1, Irina Cobzari.

Cu asalt au fost luate şi clinicile private pentru copii. Unele mame spun că au apelat la ajutorul specialiştilor de la clinicile private, deoarece rândurile sunt mai mici.

"Am venit astăzi cu trei copii, toţi cu viroză. Am apelat la o clinică privată, deoarece este mai accesibilă, analizele se fac pe loc, nu trebuie să aştepţi mult rezultatele".

"Am sunat la medicul de familie, dar era ocupat şi nu am lăsat pe altă zi şi am venit la clinică privată".

"În ultima lună a crescut numărul pacienţilor cu infecţii virale acute. Cea mai vulnerabilă vârstă este la copilașii de până la cinci ani. Sunt afectaţi şi cei mici, sugarii de până la un an. Cum se manifestă infecțiile respiratorii virale acute, cu un strănut, cu tuse uşoară, temperatura ajunge până la 38,5 C. Copiii mici trebuie să fie izolaţi la domiciliu, trebuie să fie rehidratați şi să evităm locurile aglomerate şi să se adreseze la medic", a comunicat pediatrul, Ala Chichicea.

În perioada 25 decembrie - 8 ianuarie, angajaţii Serviciului de urgenţă 112 au recepţionat în jur de o mie de apeluri la care s-au solicitat intervenţii în cazul copiilor. Dintre aceştia, 480 de pacienţi au avut nevoie de spitalizare.