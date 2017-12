De sărbători, minunile totuşi se întâmplă: Familia Boaghe din Străşeni şi-a reparat casa arsă

De sărbători, minunile totuşi se întâmplă. Familia Boaghe din raionul Străşeni, care acum o lună a rămas pe drumuri, după ce locuinţa a fost mistuită de flăcări, s-a mutat în casă nouă.

Cei şapte membri ai familiei au reuşit să strângă suma necesară pentru a face reparaţie în casa care a ars în urma incendiului produs la sfârşitul lunii noiembrie.



Soţii Boaghe din satul Găleşti au ajuns pe drumuri împreună cu cei cinci copii, care au între patru şi 18 ani. După ce mai bine de o lună au trăit pe la vecini, în prag de Anul nou, datorită oamenilor de bună credinţă, familia reuşit să se mute în casa nouă, care au şi sfinţit-o.



"Ceasul e nou, totul este nou. S-a cumpărat totul. Televizorul, masa nouă, iată iconiţa care trebuie să o punem în colţ, la loc. Patul de exemplu nu ii nou, cum să spun... -La mâna a doua?-Da, aşa."



Banii colectaţi pentru reparaţie i-au ajuns familiei să repare deocamdată doar două camere ale locuinţei.





"În acest pat dorm micuţii. Aici avem două canapele, ele sunt una peste alta, dar noi le aranjăm, le întindem ca dormitor şi aici dorm şi vine fata, băiatul meu cel mare, toţi alături, toţi aici."



Mama copiilor spune că cei mici au devenit mai activi şi plini de viaţă de când s-au întors acasă.



"Ne place mai mult acasă la noi."



Gospodarii speră că la primăvară vor repara bucătăria şi celelalte două camere, care încă le amintesc de cumplitul incendiu.



"Am ras pereţii de fum, podul, la geam, am ras tot. Bucătăria se cunoaşte cum a fost, s-a topit tot. O să ne ajute Dumnezeu şi o să le facem, dar până când aici e aşa, rece."



Familia le-a mulţumit tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui vis.



"Noi nu am lăsat mâinile în jos. Am ridicat capul. Toată lumea venea cu mâinile pline, cu braţele de muncă, ajutor şi un sfat bun. Mulţumim tuturor care au dat bănuţ cu bănuţ, leu cu leu", a spus locuitoarea satului Găleşti, raionul Străşeni, Veronica Boaghe.



Până acum pe site-ul caritate.md s-au acumulat 5700 de euro, cei care doresc să ajute familia mai pot dona bani.