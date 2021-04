De sărbători, donaţia ta poate umple farfuria unui flămând: A fost lansată campania de Paşti "Masa Bucurie"

Săptămâna patimilor este perioada care ne aduce mai aproape de cei nevoiaşi. De sărbători, donaţia ta poate umple farfuria unui flămând. Cu acest îndemn au venit mai mulţi tineri care au lansat campania de Paşti „Masa Bucuriei”. În acest an, acţiunea de caritate s-a desfăşurat fără prezenţa voluntarilor, iar colectarea produselor donate a fost modestă. Pentru al doisprezecelea an consecutiv, ei colectează produse alimente pentru persoanele aflate în dificultate.IGOR BELEI, director executiv Misiunea Socială "Diaconia":"Dorinţa noastră pentru această campanie, nu este doar colectarea, ci să oferim un model de implicare. Această zi are o amprentă pentru toată viaţa tinerilor care au devenit adulţi şi sperăm că vor veni şi astăzi în magazine."Beneficiarii vor fi peste şapte mii de bătrâni, persoane din diferite categorii sociale. Voluntarii spun că în ceilalţi ani reuşeau să adune zeci de tone de produse ţi mizează şi acum pe sprijinul oamenilor. Cei care vor să ofere puţină fericire pot dona produse alimentare cu termen de valabilitate mai mare de şase luni, deoarece din acestea se vor pregăti prânzuri calde pe parcursul întregului an.OLEG PARASCHIV, responsabil Banca de Alimente "Diaconia":"Îndemnăm toţi doritorii să doneze pentru campanie produsele necesare. Se donează ulei, hrişcă, paste, cartofi pentru a putea fi distribuiţi imediat. Campania este doar astăzi, dar toate donaţiile sunt bine venite. Cei care doresc, pot să o facă pe tot parcursul anului. "Campania de Paşte „Masa Bucuriei” se desfăşoară în peste 40 localități din ţară. Acţiunea este organizată de Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei.