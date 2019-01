De sărbători, companiile imobiliare oferă reduceri la apartamente

În timpul sărbătorilor de iarnă, companiile imobiliare se întrec în oferte.

Agenţii spun că promoţiile îi atrag pe clienţi, mai ales pe cei reveniţi acasă de peste hotare.

Spre exemplu, aceasta companie de construcţii oferă reduceri de cel puţin zece mii de lei pentru un apartament cu o cameră.



"Noi simţim fluxul de clienţi îndată cum începem o promoţie, pentru că, la noi, oamenii sunt orientaţi să cumpere ceva atractiv ca preţ", a spus reprezentantul unei companii imobiliară, Dumitru Nițulenco.



O altă companie se laudă că vinde apartamente într-un complex de vis, cu baterii solare, în centrul Capitalei, la preţuri ce pornesc de la 670 de euro per metru pătrat. Vânzătorii nu divulgă reducerea, dar spun că după sărbători vor scumpi spaţiile locative.

Angajaţii firmei afirmă că în această perioadă mizează mult şi pe moldovenii reveniţi de peste hotare.



"Aşa, plus, minus, 30 la sută sunt cei veniţi de peste hotare", a spus agentul de vânzări, Adrian Petcu.



Potrivit reprezentanţilor Uniunii Agenţiilor Imobiliare, ofertele foarte diferite, de la reduceri de preţ, până la spaţii pentru debara şi electrocasnice oferite drept cadou.



"Companiile de construcţii vin cu oferte de reducere de până la 10 la sută per metru pătrat, asta înseamnă cam minus 40, 50 de euro metrul pătrat. Drept urmare economisiţi până la 30 de mii de lei per apartament", a spus membru al Uniunii Agenţiilor Imobiliare, Marina Muntean.



Perioada reducerilor se încheie la mijlocul lunii ianuarie.