De sărbători, circul din Chişinău revine cu un program inedit. La premieră au venit zeci de copii. Acrobații au provocat ropote de aplauze

Circul din Chişinău revine cu un program inedit. De la numere de acrobaţii şi umor, până la reprezentaţii cu animale exotice – toate se regăsesc în spectacolul

"Minune de Crăciun", în care sunt încadraţi şi circari din Spania, Ucraina, Belarus şi Lituania.

La premieră au venit zeci de copii.



Prima în arenă a apărut Polina Kantarovici din Lituania. Artista are numai 12 ani, dar a impresionat publicul cu plasticitatea ei.



Sala s-a umplut de hohote, când în scenă au apărut părinţii acrobatei, ambii clovni.



Și acrobații veniţi din Ucraina au provocat ropote de aplauze în sală.



Picii care au venit să vadă show-ul spun că l-au urmărit cu sufletul la gură:



"Cel mai mult mi-au plăcut acrobaţii. E caraghios".



"Mie mi-a plăcut Moş Crăciun şi Mickey Mouse. Şi maimuţele foarte mult mi-au plăcut".



"Nu am fost niciodată la circul din Chişinău. Artiştii sunt super".



Şi părinții, veniţi la circ cu micuţii, spun că şi-au adus aminte de copilărie:



"Mi-am adus aminte de copilăria mea când mergeam în sala mare. Emoţii de nedescris chiar primesc o plăcere şi eu alături de copilul meu".



"Este foarte frumos mă bucură foarte mult că circul nostru a început să activeze şi aşteptăm cu nerăbdare să vedem şi sala mare".



"Mi-am amintit de copilărie. Este o modalitate perfectă de a petrece ziua".



Organizatorii garantează că cele două ore de program sunt cu adevărat captivante.



"În acest an am adus gimnast pe bară orizontală sunt şi gimnaşti pe bicicletă, comici. Sunt maimuţe, sunt cânişori. Numerele sunt deosebite tot timpul. Eu încerc să aduc numere care nu se mai repetă", a declarat Igor Cemortan, regizor la circului din Chişinău.



Costul biletelor variază între 150 şi 250 de lei. Spectacolul este prezentat pe arena mică a Circului din Chişinău, iar stagiunea va dura până în data de 14 ianuarie.