De Mărțișor, OrheiLand-ul și-a încheiat sezonul de iarnă printr-un show de neuitat (FOTO)

Pe scenă a urcat îndrăgita formație ”Milenium”, care a oferit un spectacol de zile mari.”- Am văzut planeta cum se învârte.- Ți-a plăcut?- Foarte tare. Bine m-am simțit.””Cosmonauți, cum ei reparau multe lucruri acolo.- Cum a fost?- Interesant. ””- M-am distrat, am văzut că sunt în aer și am văzut pământul și planetele.- Și cum te-ai simțit?- M-am simțit speriat.- De ce?- Fiindcă îmi este frică de înălțime.””- Prima dată am încercat așa ceva, e super.- Ce ați văzut acolo?- Cosmosul, cum prima dată Iurii Gagarin a ajuns acolo.””E o seară foarte frumoasă, atmosferă foarte plăcută.””- Ne simțim foarte bine, extraordinar.- Suntem pentru prima dată aici, am venit împreună cu copiii și ne place tuturor aici.””Tot e interesant, foarte bine. Ne simțim foarte bine.- Totul e frumos. M-am distrat la circ, care a fost.””Numărătoarea inversă. Unu, să începem! Așa, ce se petrece, substanța se dizolvă în apă și din câte avem aici nu este apă simplă, dar soluție cu săpun, apare spuma la suprafață. Profesore, ea zboară!””Dragii mei orheieni, v-a plăcut sărbătoarea de azi?- Da!- Ura! Dragii mei prieteni, mi-a fost dor de voi, vreau să vă îmbrățișez pe toți și să vă sărut”, a menţionat Ilan Șor, liderul partidului ”Șor”.”Suntem bucuroși că am putut să aducem mii și mii, sute de mii de emoții pozitive. Copilașii după câte știu eu au rămas uimiți și și-au petrecut timpul aici în povestea Orheiului. Undeva cu un pic de tristețe ne luăm rămas bun de la sezonul de iarnă, dar să știți că vine întâi iunie și iarăși toți cetățenii vor fi plăcut uimiți de Orheiland-ul de vară”, a declarat Pavel Verejanu, primarul orașului Orhei.Sărbătoarea a culminat cu proiecții laser a unui film animat și un concert susținut de trupa „Milenium.”