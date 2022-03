De luna viitoare, ierarhia mondială a tenisului feminin va avea un nou lider

Ierarhia mondială a tenisului feminin va avea un nou lider începând cu luna viitoare. Acest lucru se va întâmpla după ce prima clasată, Ashleigh Barty şi-a anunţat retragerea din tenis şi a cerut să fie exclusă din clasament.



Astfel, după încheierea turneului WTA de la Miami, în fotoliu de lider va urca, cel mai probabil, poloneza Iga Swiatek. Pentru asta, ea are nevoie de cel puţin o victorie la turneul din Florida, mai exact, trebuie să o învingă pe Viktorija Golubic în primul tur. Dacă acest lucru se va întâmpla, atunci Swiatek va fi prima reprezentată a Poloniei care va ocupa prima poziție în ierarhia WTA.

Iga Swiatek are un început de sezon aproape perfect, cu două titluri, Doha și Indian Wells. Sportiva din Polonia a jucat 23 de meciuri în acest sezon, dintre care a câștigat 20.



Șansele la locul 1 mai are şi spaniola Paula Badosa, care însă are o misiune mai dificilă. Ea va urca în vârful clasamentului dacă va câştiga turneul de la Miami, iar Iga Swiatek nu va trece de Viktorija Golubic.



Clasamentul mondial actualizat va fi publicat pe 4 aprilie.