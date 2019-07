DE LIGT, OFICIAL LA JUVENTUS. Fundaşul a fost transferat pentru 75 de mln. de euro

Juventus Torino a oficializat transferul unuia dintre cei mai promiţători fotbalişti ai lumii. Fundaşul olandez Matthijs de Ligt a fost achiziţionat de la Ajax Amsterdam pentru 75 de milioane de euro.

Suma urmează să fie plătită în cinci ani, plus bonusuri în valoare de 10,5 milioane de euro. Fotbalistul de 19 ani a semnat un acord cu "Bătrâna Doamnă" până în 2024. Clubul italian i-a promis un salariu de şapte milioane de euro pe an, plus bonusuri ce pot ajunge la cinci milioane de euro.

Olandezul va fi depăşit pe plan salarial la Juventus doar de Cristiano Ronaldo.

Dacă bonusurile vor fi achitate în totalitate, Matthijs de Ligt va deveni cel mai scump fundaş din istoria fotbalului. Suma de transfer de 75 de milioane de euro pentru De Ligt este depăşită doar de cele pentru Virgil van Dijk, care a fost adus la FC Liverpool de la Southampton pentru 85 de milioane de euro.

Pe lângă Juventus, Atletico Madrid a făcut de asemenea o mutare importantă. Spaniolii l-a achiziţionat pe Kieran Trippier de la Tottenham Hotspur pentru 22 de milioane de euro.

Acordul este valabil pe 3 sezoane. Trippier este primul englez din istoria clubului de pe "Wanda Metropolitano".