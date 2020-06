De la profesor de liceu, la designer renumit. Un moldovean coase haine pentru starurile de la Hollywood, precum Brad Pitt sau Jennifer Lopez

Un designer moldovean coase piese vestimentare pentru starurile de la Hollywood. Printre clienții săi sunt nume celebre precum Brad Pitt, Jennifer Lopez sau fosta prima doamnă a SUA, Michelle Obama. Înainte de a intra în lumea modei, Vlad Saghin era profesor de limbă italiană la un liceu, iar cunoașterea acestei limbi i-a schimbat viața.



Pe creatorul de modă Vlad Saghin l-am găsit în atelierul său de la Chişinău, în timp ce lucra la o colecţie pentru viitorul sezon toamnă-iarnă.



"Acestea sunt modele care merg la export sunt pentru colecţia toamnă-iarnă 2021. Uitaţi-vă o geacă combinată piele cu blană", a menţionat Vlad Saghin.



Designerul activează în industria uşoară de 20 de ani. Punctul forte a lui Vlad pentru a intra în lumea modei a fost cunoaşterea limbii italienei. "Regretata Ludmila Cojuju care era pe atunci vicedirector de liceu. Vine la mine şi îmi zice, Vlad este un nene italian care are nevoie de un băiat tânăr energic, acum. A doua zi am mers la convorbire şi am fost angajat. Şi aşa am schimbat pedagogia pe industria uşoară"

Şi iată că de la profesor de liceu a devenit un designer renumit. Acum Vlad Saghin are trei fabrici unde confecţionează genţi, centuri şi haine din piele.



"În 2007 am pornit cu şapte angajaţi cu o sută de metri pătraţi şi uite aşa astăzi să avem trei mii de metri pătraţi şi 90 de angajaţi", a precizat Vlad Sagin.



Designerul nici nu bănuia că piesele sale vor ajunge în garderoba vedetelor de cinema: "Am văzut la televizor care semănau izbitor cu ale mele.O geacă de piele într-un film de acţiune. Şi am spus că geaca aceasta e exact aşa cum am confecţionat-o eu la Chişinău. Întreb colegii din Italia şi îmi spune că este adevărat. Aceştia sunt clienţii noştri fideli.Brad Pitt, Angelina Jolie, dar o sumedenie de stele, Michelle Obama"



Bărbatul spune că din cauza pandemiei, vânzările au scăzut cu 60 la sută: "Partenerii noştri de peste hotare nu au putut să ne alimenteze fabrica cu materie primă. Am produs mai puţin, am exportat mai puţin şi am incasat bani mai puţin".



O geacă din piele creată de designul Vlad Saghin pe piaţa din Moldova coastă până la 350 de euro, atunci aceeaşi piesă vestimentară în magazinele din Europa ajunge până la 1.500 de euro.