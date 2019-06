De la plombe din piatră, la cele ceramice care se pun fără pic de durere. Cum a evoluat stomatologia în Moldova

De la plombe din bucăţi mici de piatră sau metal, la plombe ceramice care se pun fără pic de durere. Sunt doar câteva dintre progresele înregistrate în domeniul stomatologiei, aplicate cu succes şi în ţara noastră.

Profesorii şi studenţii Facultăţii de Stomatologie din cadrul Universităţii de Medicină au vorbit despre noile inovaţii cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la fondarea instituţiei.



De pe băncile facultăţii au ieşit până acum peste 5.700 de stomatologi. Dumitru Şcerbatiuc face parte din prima generaţie de absolvenţi, iar acum predă altor tineri secretele meseriei.



"Este o fericire mare să iei parte în pregătirea cadrelor profesionale. Eu îi învăţ întotdeauna pe prim plan să fie oameni. Doctorul nu poate fi profesionist dacă nu este om cu inimă mare", a menţionat Dumitru Şcerbatiuc, doctor habilitat în medicină.



În prezent, la facultatea de stomatologie învaţă în jur de 900 de studenţi. 40 la sută dintre ei sunt străini, majoritatea din Israel şi Statele Unite.



"Am verişori care au învăţat aici şi mi-au spus că e o universitate bună. Eu deja sunt anul IV aici, mie îmi place tot. Am aici o altă familie", a explicat Wasim Wattad, student la stomatologie anul IV, Israel.



La o clinică stomatologică din Capitală, majoritatea activităţilor sunt digitalizate.



"Se prepară modele din gips, se scanează, se transformă într-un model analog digital. Nu se mai modelează cu mâna din ceară, se modelează pe calculator", a declarat Adrian Apostol tehnician dentar.



Datorită serviciilor de calitate şi preţului accesibil, serviciile stomatologice de la noi sunt tot mai solicitate chiar şi de străini, afirmă administratorii clinicilor.



"Sunt diferenţe de preţ foarte mari faţă de cele din UE. Dificultăţile economice îi fac să caute soluţii mai ieftine pentru a-şi soluţiona problemele dentare. Câteva sute de pacienţi anual. Italia, Franţa, România, Danemarca", a precizat Vlad Vasilcov, manager la o clinică stomatologică.



Datorită progreselor din domeniu, şi cei mici merg acum la stomatolog fără frică.



"Avem plombe colorate, se pun foarte repede, se usucă repede, sunt comode. Copiilor le place că este colorat. Şi părinţii sunt mulţumiţi că procesul este rapid şi nu trebuie de stat foarte mult. Copilul nu reuşeşte să plângă. Este şi televizor, ca cei mici să se detaşeze", a menţionat Aliona Sadovscaia, medic stomatolog pentru copii.



Medicii recomandă să mergem de două ori pe an la cabinetul stomatologului. Cele mai recente studii arată că aproape jumătate din populaţia ţării se spală pe dinţi o dată pe zi, iar 10% dintre moldoveni, niciodată.