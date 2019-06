DE LA NUNTĂ, LA SPITAL: 47 de ucraineni s-au intoxicat cu mâncare

47 de oameni s-au intoxicat la o nuntă din oraşul Lvov, Ucraina şi au ajuns la spital. Cinci dintre victime sunt copii. Ceremonia a avut loc în data de 8 iunie, iar de atunci, rând pe rând, nuntașii au ajuns la medic.



"Era peşte, salată, carne, ne gândeam că este de la băuturi alcoolice, dar nu acesta este motivul pentru că s-au intoxicat şi copii."



"Cel mai probabil era stricată ruladă cu carne. Altceva nimic suspect nu era. Desigur se va lua în calcul ce a mâncat fiecare oaspete, dar e clar că toţi am consumat aceleaşi produse. De asta am şi ajuns cu toţii la spital."



Medicii susţin că starea pacienţilor este de gravitate medie şi că vor rămâne sub supraveghere câteva zile.



"Simptomele pacienţilor erau temperatura ridicată, voma şi durerea de stomac. I-am întrebat ce au mâncat, dar la nuntă erau multe produse aşa că, deocamdată, nu ştim de la ce anume s-au intoxicat."



Restaurantul a fost închis până la stabilirea tuturor circumstanţelor.



"A fost iniţiată o anchetă în baza articolului 325 din Codul Penal al Ucrainei. Articolul presupune încălcarea normelor sanitare, ceea ce a dus la intoxicare în masă."



La nuntă au fost în jur de 100 de persoane.