De la masa de sărbătoare, direct în spital. A crescut numărul copiilor spitalizaţi cu COVID-19, viroze şi afecţiuni gastro-intestinale

De la masa de sărbătoare, direct în spital. În ultimele zile, a crescut numărul copiilor care au ajuns pe mâna medicilor cu COVID-19, viroze şi afecţiuni gastro-intestinale. Timp de 24 de ore, la Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1 din Capitală au fost internaţi peste 30 de pacienţi. De asistenţă medicală au avut nevoie şi două surori, de cinci ani şi, respectiv, de patru luni.''Marţi, am fost internată, iniţial cu fetiţa micuţă, iar a doua zi a fost internată şi fetiţa mai mare. A fost o viroză, care a dat complicaţii. Fetiţa mică a făcut pneumonie, după care şi fetiţa mai mare. Probabil este o viroză.'', a declarat Cristina Cernega, pacientă.Alţi părinţi spun că au încercat să-şi trateze copiii acasă, dar starea lor s-a înrăutăţit.''Fetiţa de 7 luni a făcut febră, am chemat ambulanţa şi ne-am internat. Eu am un băieţel mai mare. El cu două săptămâni în urmă a făcut angină şi probabil s-a îmbolnăvit şi acesta mic.''Unitatea de primiri urgente din cadrul Spitalului Municipal de Copii nr 1 a fost luată cu asalt în aceste zile, iar medicii susţin că au suplimentat numărul de paturi.''A crescut numărul adresărilor şi pe baza infecţiei cu COVID-19, care noi în cadrul unităţii de primire urgente îi testăm şi îi redirecţionăm în alte instituţii. Noi venim cu recomandări pentru părinţi să evite locurile aglomerate. Pe fonul unui tratament făcut la domiciliu când simt că sunt semne de pericol, atunci să se adreseze la un medic pediatru.'', a declarat Irina Iavorschi, medic pediatru, Spitalul Clinic Municipal nr.1.A crescut şi numărul pacienţilor cu probleme gastro-intestinale.''Ieri de la amiază a început să vomite, i-am mai dat ceai, preparate nimic nu ajuta. Noaptea a făcut febră, iar dimineaţa a spus că o doare burta, nici nu putea să meargă din cauza durerilor.''''S-au dublat numărul de internări cu infecţii respiratorii acute, cât şi bolile diareice acute. Având în vedere alimentaţia părinţilor care şi-au permis lucruri interzise copiilor de vârstă fragedă. De asemenea, mulţi au tărăgănat timpul şi nu au acordat tratamentul necesar copiilor din cauza sărbătorilor şi fiind plecaţi din oraş.'', a declarat Irina Iavorschi, medic pediatru, Spitalul Clinic Municipal nr.1.În prezent, toate cele 120 de paturi de la Spitalul Clinic Municipal nr. 1 sunt ocupate.