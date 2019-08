DE LA CIMITIR LA... FIER VECHI. Un depozit de metal din Capitală colectează cruci

Angajaţii unui depozit de metal din apropierea cimitirului "Sfântul Lazăr" din Capitală colectează... cruci. Mormane de cruci din fier de pe mormintele din cimitir pot fi zărite chiar de la poartă.

Administratorul locului de colectare a refuzat să ne dea explicaţii şi ne-a interzis să filmăm pe teritoriul depozitului. Nici administraţia cimitirului "Sfântul Lazăr" nu a acceptat o discuţie la cameră.



Zeci de cruci sunt aruncate printre fiare vechi, doar la câţiva metri de cimitirul Sfântul Lazăr. Am discutat la telefon cu administratorul depozitului, care s-a arătat deranjat de abordarea subiectului.

El a refuzat să ne ofere un interviu, dar ne-a spus că are contract cu administraţia cimitirului, pentru a recepţiona crucile vechi. Potrivit acestuia, muncitorii ar aduce crucile uzate, iar banii sunt depuşi în contul bancar al cimitirului.

Pe de altă parte, angajaţii de la Sfântul Lazăr neagă cele spuse de administratorul punctului de colectare a fierului vechi.



"Nu ştiu, eu aşa muncitori care duc cruci, sunt oameni, de aceştia care umblă cu... boschetarii aceştia, vin şi scot şi duc. Vin, se duc pe partea cealaltă şi fură tot."



"- Nu am când le duce

- (reporter) Dar aveţi un contract semnat cu ei, sau o înţelegere?

- (dă din cap că nu) eu nici nu umblu la baza ceea a lor."



Am încercat să obţinem o reacție şi de la conducerea cimitirului Sfântul Lazar. Am aflat că directorul se află în concediu, iar administratorul nu ne-a răspuns la telefon, deşi l-am sunat de zeci de ori.



La cimitir am întâlnit 2 soţi care spun că de câteva zile a dispărut crucea de la mormântul bunicului lor.



"Venim aici o dată pe săptămână, iar ieri am văzut că lipseşte crucea de pe mormântul bunicului, iar la mormântul tatălui sunt câteva săpături, bine că nu a dispărut crucea şi de la el. Soţul meu a fost la administraţia cimitirului şi i-au spus că sunt foarte multe astfel de cazuri", a spus Aliona Palamarciuc, locuitoare a oraşului Chişinău.



"Am încercat să înţeleg de ce ar putea să fie scoasă crucea, apoi m-am gândit că probabil au dus-o la fier vechi. Am mers la acel depozit de metal, am fotografiat crucile de acolo, iar ei mi-au spus că, de fapt, muncitorii de la cimitir le aduc deoarece sunt cruci vechi", a spus Dumitru Palamarciuc, locuitor al satului Chişinău.



Potrivit poliţiei, până în prezent, nu a fost înregistrat nici o plângere în cazul furturilor de cruci de la cimitirul "Sfântul Lazăr".