De la câteva pahare de tărie până la comiterea unei infracţiuni nu e decât un pas.

Potrivit datelor statistice prezentate de Inspectoratul General al Poliţiei, în primele șapte luni ale anului, oamenii legii au întocmit 14 000 de procese verbale cu privire la huliganism nu prea grav, aproape 5 mii 500 pentru tulburarea liniștii publice, aproximativ 3000 pentru vătămarea integrităţii corporale şi peste 1000 de procese verbale pentru violenţa în familie, toate comise la beţie. Alcoolul a făcut victime şi pe traseele naţionale.

Potrivit datelor Inspectoratului Național de Securitate Publică, în primele șapte luni ale acestui an, din cauza beției la volan, au avut loc 93 de accidente rutiere. În urma acestora, zece oameni au murit, iar alţi 115 au suferit traumatisme grave. Poliţia a desfăşurat, de la începutul acestui an, mai multe acţiuni de conştientizare şi prevenire a infracţiunilor comise sub influenţa alcoolului.

În urma raziilor şi controalelor efectuate în acest sens, oamenii legii au întocmit aproape 5500 de procese verbale pentru consumul de băuturi alcoolice și apariția în stare de ebrietate în locuri publice. Inspectorii au documentat peste 160 de cazuri de comercializare a băuturilor alcoolice în locurile interzise şi au iniţiat 68 de procese verbale pentru aducerea minorului la starea de ebrietate alcoolică. Iar pentru comercializarea băuturilor alcoolice minorilor, poliţiştii au întocmit 31 de procese verbale.