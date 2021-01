De la 1 ianuarie, în Moldova pot fi importate vehicule indiferent de anul fabricaţiei. Anularea restricţiilor legate de vechimea maşinilor este prevăzută în legea bugetar-fiscală şi vamală pentru anul 2021. Eliminarea plafonului de vechime nu va ieftini însă mașinile la mâna a doua, susțin experții auto. Şi asta pentru că au fost majorate accizele de import iar taxele vamale sunt direct proporţionale cu vechimea maşinilor."O mașină de doi litri pe benzină, cu o vârstă de 11 ani ar fi vămuirea cam vreo 4 mii de euro. Și cu cât vârsta este mai mare, cu atât și vămuirea este mai scumpă. Ca să nu mai vorbesc de o mașină de 6 litri, la o vârstă de 16 ani, ar fi vreo 46-47 de mii de euro. Deci chestia asta nu are pe cine a avantaja."Importatorii auto spun că modificarea legislaţiei nu va duce la creşterea numărului de maşini importate."Da, oamenii vor accepta și vor spune că mă duc să-mi cumpăr automobil mai ieftin de acolo dar aici când va dori să-l înregistreze, o să-l coste cu mult mai scump."Importatorii cred că taxele vamale ar trebui calculate în funcție de gradul de poluare și nu după capacitatea motorului."Suntem unica țară din Europa, în care nu se reglementează nici într-un fel normele de emisii. Luând în considerație că în Europa, sunt intrate în vigoare normele euro 6, euro 6 plus. La noi nici măcar norma euro 0 sau euro 1. "Şoferii nu înţeleg motivul pentru care autoritățile au eliminat plafonul de vechime dar au introdus taxe vamale prohibitive."Eu cred că nu are niciun sens, din punctul meu de vedere.""Ce rezon a fost să faci legea asta dacă nimeni nu o să-și permită. Devamarea costă de trei ori mai mult decât cât costă mașina. "titre "Cu o mână ne dau, dar cu două ne iau."Politica bugetar-fiscală şi vamală pentru anul 2021 a fost votată în lectură finală de Parlament în 16 decembrie 2020. Guvernul și-a argumentat decizia luată pe motiv că <> „Existența prohibițiilor creează stimulente pentru activități ilicite, prin care se evită atât interzicerile cât și achitarea impozitelor. De asemenea, acestea nu permit dezvoltarea unor afaceri ce au drept scop importul, prelucrarea și exportul bunurilor respective." <> Potrivit Agenției Servicii Publice, anul trecut, în Moldova au fost înregistrate peste 20 de mii de automobile la mâna a doua.